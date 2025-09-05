Itália x Estônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/9) pelas eliminatórias da Copa

Itália x Estônia disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Itália x Estônia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das eliminatórias europeias, a Itália passou por uma derrota de 3 a 0 para a Noruega e por uma vitória de 2 a 0 sobre a Moldávia.

Já a Estônia perdeu para Israel por 2 a 1, venceu a Moldávia por 3 a 2, perdeu para Israel novamente por 3 a 1 e perdeu para a Noruega por 1 a 0.

Itália x Estônia: prováveis escalações

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Barella, Locatelli e Tonali; Politano, Kean e Zaccagni. Técnico: Gennaro Gattuso.

Estônia: Hein; Tur, Kuusk, Paskotsi e Saliste; Shein, Soomets, Yakovlev, Kait e Sinyavskiy; Sappinen. Técnico: Jürgen Henn.

FICHA TÉCNICA

Itália x Estônia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45