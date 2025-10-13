Islândia x França: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelas eliminatórias da Copa Islândia e França jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 13.10.25 14h45 A França venceu a Islândia por 2 a 1 durante as rodadas passadas das eliminatórias europeias da Copa do Mundo (X/ @equipedefrance) Islândia x França disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Islândia x França ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas das eliminatórias, a França passou por vitórias de 2 a 0 sobre a Ucrânia, de 2 a 1 contra a Islândia e de 3 a 0 sobre o Azerbaijão. Além de sua derrota para a França, a Islândia registrou uma vitória de 5 a 0 sobre o Azerbaijão e uma derrota de 5 a 3 para a Ucrânia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa País de Gales e Bélgica jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Irlanda do Norte x Alemanha: onde assistir ao vivo do jogo de hoje (13) pelas eliminatórias da Copa Irlanda do Norte e Alemanha jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Islândia x França: prováveis escalações Islândia: Ólafsson; Pálssom, Ingaso, Grétarsson e Ellertson; Johanesson, Haraldsson e Albert Gudmundsson; Magnússon, Andri Gudjohnsen e Thorsteinsson. Técnico: Arnar Gunnlaugsson. França: Maignan; Malo Gusto, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Rabiot, Khéphren Thuram e Olise; Coman, Ekitiké e Mateta. Técnico: Didier Deschamps. FICHA TÉCNICA Islândia x França Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Islândia França jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Irlanda do Norte x Alemanha: onde assistir ao vivo do jogo de hoje (13) pelas eliminatórias da Copa Irlanda do Norte e Alemanha jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Ucrânia x Azerbaijão: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa Ucrânia e Azerbaijão jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa País de Gales e Bélgica jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Suécia x Kosovo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa Suécia e Kosovo jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Futebol Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação 13.10.25 12h08