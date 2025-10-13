Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Islândia x França: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelas eliminatórias da Copa

Islândia e França jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A França venceu a Islândia por 2 a 1 durante as rodadas passadas das eliminatórias europeias da Copa do Mundo (X/ @equipedefrance)

Islândia x França disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Islândia x França ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das eliminatórias, a França passou por vitórias de 2 a 0 sobre a Ucrânia, de 2 a 1 contra a Islândia e de 3 a 0 sobre o Azerbaijão.

Além de sua derrota para a França, a Islândia registrou uma vitória de 5 a 0 sobre o Azerbaijão e uma derrota de 5 a 3 para a Ucrânia.

Islândia x França: prováveis escalações

Islândia: Ólafsson; Pálssom, Ingaso, Grétarsson e Ellertson; Johanesson, Haraldsson e Albert Gudmundsson; Magnússon, Andri Gudjohnsen e Thorsteinsson. Técnico: Arnar Gunnlaugsson. 

França: Maignan; Malo Gusto, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Rabiot, Khéphren Thuram e Olise; Coman, Ekitiké e Mateta. Técnico: Didier Deschamps. 

FICHA TÉCNICA
Islândia x França
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia
Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 15h45

Palavras-chave

Islândia

França

jogos de hoje

eliminatórias da copa do mundo de 2026
Futebol
