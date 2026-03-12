Trump diz que Irã é 'bem-vindo' nos EUA, mas aconselha que não vá à copa: 'não é apropriado' O Irã tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia e Bélgica, em 15 e 21 de junho, e na cidade de Seattle, em Washington, contra o Egito, no dia 26 de junho. Estadão Conteúdo 12.03.26 13h57 Donald Trump. (Foto: Roberto Schmidt/AFP) Donald Trump se manifestou nesta quinta-feira sobre a desistência do Irã de participar da Copa do Mundo. O presidente dos Estados Unidos, um dos três países a sediar o torneio, junto de México e Canadá, disse que a seleção é bem-vinda em solo americano, mas aconselhou os iranianos a não participarem do torneio da Fifa. O Irã vive contexto de guerra no Oriente Médio após ataques coordenados de Estados Unidos e Israel. A ofensiva, iniciada no início deste mês, matou o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo que governava o país há mais de 30 anos. "A seleção iraniana de futebol é bem-vinda à Copa do Mundo, mas, sinceramente, não acho apropriado que eles estejam lá, considerando a segurança e as próprias vidas dos participantes. Agradeço a atenção dispensado a este assunto!", escreveu Trump, em publicação na rede social Truth Social. Nesta quarta-feira, o ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Doyanmali, afirmou que a seleção iraniana na Copa do Mundo estava impossibilitada de participar da Copa do Mundo por causa da guerra no Oriente Médio. "Dado que este governo corrupto (os EUA) assassinou nosso líder, não há condições para que participemos da Copa do Mundo", disse, em entrevista à TV estatal iraniana. "Duas guerras nos foram impostas em oito ou nove meses, e milhares de nossos cidadãos foram mortos. Portanto, não temos possibilidade de participar desta forma." O Irã tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia e Bélgica, em 15 e 21 de junho, e na cidade de Seattle, em Washington, contra o Egito, no dia 26 de junho. O regulamento da Fifa prevê uma multa mínima de 250 mil francos suíços (R$ 1,6 milhão) para a equipe que abandonar o torneio. Com a confirmação da desistência do Irã, a entidade pode manter o grupo originalmente ocupado pelo Irã com apenas três seleções ou convidar outro país para preencher a vaga. Emirados Árabes Unidos e Iraque, que chegaram às fases finais das Eliminatórias Asiáticas, são os países com mais chances de herdar a vaga dos iranianos caso a Fifa escolha pela inclusão de uma seleção substituta. GUERRA NO ORIENTE MÉDIO A guerra entre os Estados Unidos e o Irã começou no fim de fevereiro de 2026, quando forças americanas e israelenses lançaram uma série de ataques contra instalações militares e estratégicas iranianas. O aiatolá Ali Khamenei, que governava o país desde 1989, foi morto no primeiro dia de conflito. O seu filho, Mojtaba Khamenei, foi o escolhido para ser o sucessor. EUA e Irã mantêm uma longa rivalidade política. Para críticos do regime iraniano, o país apoia organizações armadas e mantém um programa nuclear considerado uma ameaça à segurança internacional. O ataque foi planejado pelo primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e o presidente americano, Donald Trump, em meados de fevereiro. Após os primeiros ataques, o Irã revidou e atacou bases dos EUA e aliados na região do Golfo. O confronto também atingiu rotas estratégicas de energia, como o Estreito de Ormuz, por onde percorre uma parcela significativa do petróleo mundial, aumentando o risco de impactos econômicos em escala global. Até agora, a guerra já provocou milhares de mortes, feridos e destruição no Irã e da região. Não há a expectativa de cessar-fogo e há temor de que o conflito se prolongue ou envolva outras nações do Oriente Médio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Donald Trump Irã COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão 12.03.26 12h32 futebol Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores 12.03.26 11h47 Série A Jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão terá esquema de segurança com mais de 950 agentes Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quinta-feira (12) 12.03.26 10h35 futebol Técnico do Paysandu destaca reação do time após título do Parazão e vitória na Copa do Brasil Papão venceu a Portuguesa-RJ na última quarta-feira e está classificado para a quarta fase do torneio 12.03.26 10h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 9h29 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 FUTEBOL Na Curuzu, Tuna x Juventude duelam por vaga e cota de mais de R$1 milhão na Copa do Brasil Lusa pega o time gaúcho na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, que pode garantir uma cota de mais de R$1 milhão à equipe paraense 12.03.26 8h30 Futebol Castanhal é goleado em casa e se despede da Copa do Brasil Japiim sofre 4 a 0 do Nova Iguaçu no Modelão e dá adeus à competição nacional ainda na terceira fase 11.03.26 22h38