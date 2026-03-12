Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Trump diz que Irã é 'bem-vindo' nos EUA, mas aconselha que não vá à copa: 'não é apropriado'

O Irã tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia e Bélgica, em 15 e 21 de junho, e na cidade de Seattle, em Washington, contra o Egito, no dia 26 de junho.

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Donald Trump se manifestou nesta quinta-feira sobre a desistência do Irã de participar da Copa do Mundo. O presidente dos Estados Unidos, um dos três países a sediar o torneio, junto de México e Canadá, disse que a seleção é bem-vinda em solo americano, mas aconselhou os iranianos a não participarem do torneio da Fifa.

O Irã vive contexto de guerra no Oriente Médio após ataques coordenados de Estados Unidos e Israel. A ofensiva, iniciada no início deste mês, matou o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo que governava o país há mais de 30 anos.

"A seleção iraniana de futebol é bem-vinda à Copa do Mundo, mas, sinceramente, não acho apropriado que eles estejam lá, considerando a segurança e as próprias vidas dos participantes. Agradeço a atenção dispensado a este assunto!", escreveu Trump, em publicação na rede social Truth Social.

Nesta quarta-feira, o ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Doyanmali, afirmou que a seleção iraniana na Copa do Mundo estava impossibilitada de participar da Copa do Mundo por causa da guerra no Oriente Médio. "Dado que este governo corrupto (os EUA) assassinou nosso líder, não há condições para que participemos da Copa do Mundo", disse, em entrevista à TV estatal iraniana. "Duas guerras nos foram impostas em oito ou nove meses, e milhares de nossos cidadãos foram mortos. Portanto, não temos possibilidade de participar desta forma."

O Irã tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia e Bélgica, em 15 e 21 de junho, e na cidade de Seattle, em Washington, contra o Egito, no dia 26 de junho.

O regulamento da Fifa prevê uma multa mínima de 250 mil francos suíços (R$ 1,6 milhão) para a equipe que abandonar o torneio. Com a confirmação da desistência do Irã, a entidade pode manter o grupo originalmente ocupado pelo Irã com apenas três seleções ou convidar outro país para preencher a vaga.

Emirados Árabes Unidos e Iraque, que chegaram às fases finais das Eliminatórias Asiáticas, são os países com mais chances de herdar a vaga dos iranianos caso a Fifa escolha pela inclusão de uma seleção substituta.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO A guerra entre os Estados Unidos e o Irã começou no fim de fevereiro de 2026, quando forças americanas e israelenses lançaram uma série de ataques contra instalações militares e estratégicas iranianas. O aiatolá Ali Khamenei, que governava o país desde 1989, foi morto no primeiro dia de conflito. O seu filho, Mojtaba Khamenei, foi o escolhido para ser o sucessor.

EUA e Irã mantêm uma longa rivalidade política. Para críticos do regime iraniano, o país apoia organizações armadas e mantém um programa nuclear considerado uma ameaça à segurança internacional. O ataque foi planejado pelo primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e o presidente americano, Donald Trump, em meados de fevereiro.

Após os primeiros ataques, o Irã revidou e atacou bases dos EUA e aliados na região do Golfo. O confronto também atingiu rotas estratégicas de energia, como o Estreito de Ormuz, por onde percorre uma parcela significativa do petróleo mundial, aumentando o risco de impactos econômicos em escala global.

Até agora, a guerra já provocou milhares de mortes, feridos e destruição no Irã e da região. Não há a expectativa de cessar-fogo e há temor de que o conflito se prolongue ou envolva outras nações do Oriente Médio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

Donald Trump

Irã
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense

Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão

12.03.26 12h32

futebol

Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada

Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores

12.03.26 11h47

Série A

Jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão terá esquema de segurança com mais de 950 agentes

Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quinta-feira (12)

12.03.26 10h35

futebol

Técnico do Paysandu destaca reação do time após título do Parazão e vitória na Copa do Brasil

Papão venceu a Portuguesa-RJ na última quarta-feira e está classificado para a quarta fase do torneio

12.03.26 10h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém

Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão

12.03.26 9h29

CLASSIFICADO!

Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil

Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho

11.03.26 23h27

FUTEBOL

Na Curuzu, Tuna x Juventude duelam por vaga e cota de mais de R$1 milhão na Copa do Brasil

Lusa pega o time gaúcho na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, que pode garantir uma cota de mais de R$1 milhão à equipe paraense

12.03.26 8h30

Futebol

Castanhal é goleado em casa e se despede da Copa do Brasil

Japiim sofre 4 a 0 do Nova Iguaçu no Modelão e dá adeus à competição nacional ainda na terceira fase

11.03.26 22h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda