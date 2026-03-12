Trump diz que Irã é 'bem-vindo' nos EUA, mas aconselha que não vá à copa: 'não é apropriado'

Donald Trump se manifestou nesta quinta-feira sobre a desistência do Irã de participar da Copa do Mundo. O presidente dos Estados Unidos, um dos três países a sediar o torneio, junto de México e Canadá, disse que a seleção é bem-vinda em solo americano, mas aconselhou os iranianos a não participarem do torneio da Fifa.

O Irã vive contexto de guerra no Oriente Médio após ataques coordenados de Estados Unidos e Israel. A ofensiva, iniciada no início deste mês, matou o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo que governava o país há mais de 30 anos.

"A seleção iraniana de futebol é bem-vinda à Copa do Mundo, mas, sinceramente, não acho apropriado que eles estejam lá, considerando a segurança e as próprias vidas dos participantes. Agradeço a atenção dispensado a este assunto!", escreveu Trump, em publicação na rede social Truth Social.

Nesta quarta-feira, o ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Doyanmali, afirmou que a seleção iraniana na Copa do Mundo estava impossibilitada de participar da Copa do Mundo por causa da guerra no Oriente Médio. "Dado que este governo corrupto (os EUA) assassinou nosso líder, não há condições para que participemos da Copa do Mundo", disse, em entrevista à TV estatal iraniana. "Duas guerras nos foram impostas em oito ou nove meses, e milhares de nossos cidadãos foram mortos. Portanto, não temos possibilidade de participar desta forma."

O Irã tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia e Bélgica, em 15 e 21 de junho, e na cidade de Seattle, em Washington, contra o Egito, no dia 26 de junho.

O regulamento da Fifa prevê uma multa mínima de 250 mil francos suíços (R$ 1,6 milhão) para a equipe que abandonar o torneio. Com a confirmação da desistência do Irã, a entidade pode manter o grupo originalmente ocupado pelo Irã com apenas três seleções ou convidar outro país para preencher a vaga.

Emirados Árabes Unidos e Iraque, que chegaram às fases finais das Eliminatórias Asiáticas, são os países com mais chances de herdar a vaga dos iranianos caso a Fifa escolha pela inclusão de uma seleção substituta.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO A guerra entre os Estados Unidos e o Irã começou no fim de fevereiro de 2026, quando forças americanas e israelenses lançaram uma série de ataques contra instalações militares e estratégicas iranianas. O aiatolá Ali Khamenei, que governava o país desde 1989, foi morto no primeiro dia de conflito. O seu filho, Mojtaba Khamenei, foi o escolhido para ser o sucessor.

EUA e Irã mantêm uma longa rivalidade política. Para críticos do regime iraniano, o país apoia organizações armadas e mantém um programa nuclear considerado uma ameaça à segurança internacional. O ataque foi planejado pelo primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e o presidente americano, Donald Trump, em meados de fevereiro.

Após os primeiros ataques, o Irã revidou e atacou bases dos EUA e aliados na região do Golfo. O confronto também atingiu rotas estratégicas de energia, como o Estreito de Ormuz, por onde percorre uma parcela significativa do petróleo mundial, aumentando o risco de impactos econômicos em escala global.

Até agora, a guerra já provocou milhares de mortes, feridos e destruição no Irã e da região. Não há a expectativa de cessar-fogo e há temor de que o conflito se prolongue ou envolva outras nações do Oriente Médio.