Internacional x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/07) pela CB

Internacional x Juventude disputam hoje, quarta-feira (10/07), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo ocorrerá às 19h00 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Internacional x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h00 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas anteriores da Copa do Brasil, o Internacional venceu Asa por 2 a 0 e o Nova Iguaçu também pelo mesmo placar.

Já o Juventude empatou na primeira rodada em 0 a 0 com o Iguatu, mas pelo avançou devido ao critério da competiçã. Na segunda rodada, o clube gaúcho venceu com tranquilidade, por 3 a 1, a equipe do Paysandu e passou de fase.

Internacional x Juventude: prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Bustos, Vitão, Fernando e Robert Renan; Rômulo, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Juventude:Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto.. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Juventude

Copa do Brasil

Local: Beira-Rio, no Rio Grande do Sul

Data/Horário: 10 de julho de 2024, 19h00