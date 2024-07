Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (10/07) pelo Brasileirão

Vasco x Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira (10/07), pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 19h00 (horário de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h00 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vasco acumula 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 17 gols marcados e 26 gols sofridos no Brasileirão. O Gigante da Colina não ganha da equipe paulista desde 2010, busca quebrar o tabu diante de sua torcida e volta para São Januário após ganhar por 2 a 1, o time do Internacional, no estádio Beira-Rio (RS). Atualmente, o clube carioca ocupa a 13ª posição na tabela do campeonato.

Já o Corinthians soma 12 pontos, 2 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 12 gols marcados e 20 gols sofridos. O Timão vive um momento de crise no Campeonato Brasileiro, o clube perdeu na última rodada por 3 a 0 para o Cruzeiro e ocupa a 17ª colocação, liderando a zona de rebaixamento do campeonato. A equiepe busca se recuperar e se agarra ao retrospecto de invencibilidade que tem contra o Cruzmaltino, que dura 10 anos.

VEJA MAIS

Vasco x Corinthians: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, JP, Adson, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Igor Coronado; Ángel Romero, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: Raphael Laruccia.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro

Data/Horário: 10 de julho de 2024, 19h00