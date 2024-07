Philippe Coutinho anunciado no Vasco: jogador é emprestado pelo Aston Villa por um ano

Na manhã desta quarta-feira, o Vasco anunciou oficialmente a contratação de Philippe Coutinho . O meia de 32 anos, que iniciou sua carreira no clube carioca, retorna ao Brasil por um empréstimo de um ano, cedido pelo Aston Villa . Ele não poderá jogar já nesta quarta-feira, contra o Corinthians , pela 16ª rodada da Série A. A expectativa é de que Coutinho estreie diante do Cuiabá, no dia 25 de julho, já na 19ª rodada do Brasileirão.

O anúncio foi feito às 11h11, através de um vídeo emocionante que relembrou os primeiros passos de Coutinho no Vasco. O vídeo, narrado por torcedores de diferentes gerações, destacou momentos marcantes da trajetória do jogador.

"Memórias. Memórias são relatos que alguém faz a partir de acontecimentos dos quais participou ou foi testemunha. E temos inúmeras testemunhas. Uma geração inteira de torcedores. Você chegou ainda menino, impulsionado por um amor de família. Entrelaçado pelas nossas raízes. Você cresceu entre chuteiras, cadernos e amigos. O Vasco passou a ser não só a sua escola da bola, como também a escola da vida. Cresceu, torceu e se formou na nossa casa."

A narração continuou ressaltando o impacto de Coutinho no clube: "Se tornou referência nacional. Mesmo moleque, impressionou o mundo. E, como num passe de mágica, você já estava nos representando entre os profissionais. Mesmo que a nossa despedida já tivesse data marcada, os dribles, as assistências e os gols faziam o tempo parar por alguns instantes. Desfrutamos demais! E quando você saiu para conquistar o mundo, nós, vascaínos, sabíamos que não era uma despedida. Era um... até breve!"

Após uma longa negociação, Coutinho desembarcou no Rio de Janeiro no final de maio para aproveitar as férias e, na ocasião, revelou que havia conversas para voltar ao Vasco. O desejo do jogador foi determinante para o fechamento do acordo, superando propostas de outros clubes brasileiros como Cruzeiro, Botafogo, Fluminense e Grêmio.

Philippe Coutinho tem contrato com o Aston Villa até julho de 2026. Desde cedo tratado como uma joia da base vascaína, ele foi lançado ao profissional em 2009, marcando cinco gols em 43 partidas antes de ser comprado pela Inter de Milão.

Sua carreira teve passagens pelo Espanyol, Liverpool, Bayern de Munique e Barcelona, até chegar ao Aston Villa em 2022. No Liverpool, viveu o auge da carreira, com 54 gols em 201 jogos entre 2012 e 2018. Pela seleção brasileira, Coutinho conquistou a Copa América de 2019 e disputou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Phillipe Coutinho Correia

Apelido: Coutinho

Data de nascimento: 12/06/1992 (32 anos)

Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Posição: Meia

Clubes: Vasco, Internazionale (ITA), Espanyol (ESP), Liverpool (ING), Barcelona (ESP), Bayern de Munique (ALE), Aston Villa (ING) e Al-Duhail (QAT).

TÍTULOS: Campeonato Brasileiro Série B (2009), Mundial Sub-20 (2011), Copa Itália (2010/2011), Supercopa da Itália (2010/11), Copa do Rei (2017/18), Supertaça da Espanha (2018), La Liga (2017/18 e 2018/19), Bundesliga (2019-20), Copa da Alemanha (2019-20), Champions League (2019-20) e Copa América (2019)