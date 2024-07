Athletico PR x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (10/07) pelo Brasileirão

Athletico PR x Bahia se enfrentam hoje, quarta-feira (10/07), pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 19h00 (horário de Brasília), no estádio na Ligga Arena, em Curitiba. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico PR x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo PPV - Youtube (Cazé Tv), Prime Vídeo e Rede Furacão, a partir das 19h00 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Athletico acumula 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 19 gols marcados e 13 gols sofridos no Brasileirão. O Furacão vem de uma vítoria fora de casa, superando o Atlético-GO por 2 a 1 e busca mais uma vítoria para seguir na briga e continuar na briga para entrar no G4 do campeonato. Atualmente, o time paranaense ocupa a 6ª colocação do campeonato.

Já o Bahia soma 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 23 gols marcados e 18 gols sofridos. O Tricolor de Aço vem de uma por 2 a 0 e busca melhorar, já que o desempenho do clube fora de casa é complicado, pois até agora o clube venceu apenas um jogo como visitante. Atualmente, o Tricolor ocupa a 5ª posição e luta e também briga para entrar no G4 do campeonato.

Athletico PR x Bahia: prováveis escalações

Athletico PR: Léo Linck; Leo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Fernando; Fernandinho, Erick, Zapelli e Christian; Julimar e Pablo. Técnico: Juca Antonello.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Athletico PR x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Ligga Arena, em Curitiba

Data/Horário: 10 de julho de 2024, 19h00