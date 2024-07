Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (10/07) pelo Brasileirão

Grêmio x Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta-feira (10/07), pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Grêmio acumula 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 10 gols marcados e 17 gols sofridos no Brasileirão. O Tricolor Gaúcho entra em campo pressionado após perder para o juventude na última rodada por 3 x 0. Atualmente o clube ocupa 18ª posição e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Já o Cruzeiro soma 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 19 gols marcados e 17 gols sofridos. A Rapousa vive um momento de tranquilidade na competição, ocupa 7ª posição e vai para o jogo confiante após vencer em casa, por 3x0, a equipe do Corinthians.

VEJA MAIS

Grêmio x Cruzeiro: prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Edenílson e Cristaldo; Gustavo Nunes e Pavon. Técnico: Renato Portaluppi.

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Ramiro, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 10 de julho de 2024, 18h30