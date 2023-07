Internacional x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (01/07) pelo Brasileirão

As equipes Internacional x Cruzeiro disputam neste sábado (01/07) a 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 21h (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borba, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Cruzeiro ao vivo?

A partida Internacional x Cruzeiro poderá ser assistida pela SporTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Internacional x Cruzeiro chegam para o jogo?

Internacional é o 6° colocado do Brasileirão e acumula 6 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados e 14 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da competição.

Já o Cruzeiro ocupa a 12° posição com 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 15 gols marcados e 11 gols sofridos. A equipe somou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Prováveis Escalações

Internacional: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny, Maurício, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Cruzeiro: Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Técnico: Pepa.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio José Pinheiro Borba, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 01 de julho de 2023, 21h