São Paulo x Fluminense: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (01/07) pelo Brasileirão

As equipes São Paulo x Fluminense disputam neste sábado (01/07) a 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir São Paulo x Fluminense ao vivo?

A partida São Paulo x Fluminense poderá ser assistida pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 16h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como São Paulo x Fluminense chegam para o jogo?

São Paulo é o 11° colocado do Brasileirão com 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 17 gols marcados e 13 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time acumulou 2 vitórias e 3 derrotas.

Já Fluminense está em 5° lugar e soma 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 13 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha (Nathan), Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Neves (Rodrigo Nestor), Méndez e Wellington Rato; Alisson e Calleri. Técnico: Dorival Jr.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, David Braz e Marcelo; André, Lima (Matheus Martinelli), Ganso (Pirani), Arias e Keno; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 01 de julho de 2023, 16h