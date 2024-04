Inter de Milão leva a melhor no clássico contra o Milan e garante o título do Campeonato Italiano

A Inter de Milão derrotou o Milan por 2 a 1 (com gols de Acerbi e Thuram para a Inter, e Tomori para o Milan), assegurando assim o título do Campeonato Italiano da temporada 2023/2024. A diferença de pontos entre as equipes aumentou para 17, restando apenas cinco rodadas até o fim da competição.

Este é o 20º título da Série A na história da Inter de Milão, que agora supera o próprio Milan e se torna o segundo time com mais conquistas no Campeonato Italiano.

Se houvesse uma palavra para descrever o clássico, seria "equilíbrio". Apesar do domínio do jogo pela Inter de Milão, a posse de bola permaneceu majoritariamente com o Milan. Entretanto, foi a equipe nerazzurri que abriu o placar.

Aos 18 minutos, após um escanteio direcionado à primeira trave, Pavar desviou para o centro da área e Acerbi concluiu livre, praticamente na pequena área, marcando o gol que praticamente garantia o título à Inter de Milão.

O segundo gol, que trouxe tranquilidade aos campeões, saiu no segundo tempo, em uma jogada individual de Marcus Thuram. Sozinho, o francês avançou da ponta esquerda para o centro e finalizou de fora da área, rasteiro, no canto do goleiro Maignan.

O Milan precisava apenas da vitória e, consequentemente, se lançou ao ataque. Aos 35 minutos do segundo tempo, Tomori cabeceou um rebote do goleiro Sommer após uma finalização à queima-roupa.

Nos minutos finais, o Milan tentou pressionar o adversário, mas a defesa da Inter protegeu bem a entrada da área, evitando finalizações perigosas. Além disso, a reta final do jogo foi marcada por três expulsões após confusões entre os jogadores: Théo Hernández e Calabria receberam cartão vermelho pelo Milan, enquanto Dumfries foi expulso pela Inter.