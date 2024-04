Ancelotti chorou com saída de Casemiro do Real Madrid, revela volante

Atual volante do Manchester United, Casemiro revelou detalhes sobre sua passagem pelo Real Madrid. Em entrevista ao programa de TV espanhol "El Chiringuito de Jugones", o jogador contou que após a decisão de deixar o time, conversou com Carlo Ancelotti sobre a saída. Segundo o atleta da Seleção Brasileira, o técnico italiano se emocionou e pediu para que o ele não deixasse o clube.



“Só tive dúvidas uma vez de trocar o Real Madrid pelo Manchester United. Era uma sexta-feira e já estava tudo certo. Só faltava assinar. Vou falar com o Ancelotti e ele já sabia que eu estava saindo. Entrei no escritório dele, ele se virou e estava chorando. Carlo me disse que não queria que eu fosse embora, que ele me amava muito... Mas já tinha dado a minha palavra ao United”, afirmou Casemiro.



Durante a entrevista, o volante também comentou sobre os motivos que o fizeram deixar o clube espanhol após nove temporadas.



“Decidi sair um pouco depois de vencer a Liga dos Campeões. Vi que minha passagem pelo Madrid havia acabado, estava em boa idade para sair, queria continuar crescendo. Eu tinha ganhado tudo. Não é que eu não fosse continuar motivado, mas queria coisas novas. Eles não me deixaram sair tão facilmente, mas eu queria aprender um novo idioma, jogar em outra liga” revelou Casemiro.



O atleta revelado no São Paulo, recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, em 2011. Em 2014, foi emprestado ao Porto, de Portugal, onde teve destaque e foi adquirido pelo clube português no ano seguinte, despertando o interesse de outros clubes europeus. Foi emprestado ao Real Madrid, em 2013 onde meses depois, o clube confirmou a compra do atleta.O jogador brasileiro marcou sua passagem pelo time espanhol, acumulando cinco títulos na Champions League, três La Ligas além de outros troféus. Atualmente o volante é um dos nomes cotados para deixar o Manchester United em breve.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)

