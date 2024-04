Brasileiros Casemiro e Antony devem deixar o Manchester United

O clube inglês Manchester United está passando por uma grande reformulação, e mais de 10 jogadores devem deixar o time na próxima temporada. Os brasileiros Antony e Casemiro estão entre os possíveis nomes escolhidos para sair do clube.

Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, as mudanças seriam uma decisão do novo proprietário do clube, Jim Ratcliffe , que é dono de 25% do time e estaria reunindo uma equipe para discutir sobre a reformulação do elenco. Além dos jogadores brasileiros, outros nomes como Martial, Raphael Varane e Brandon Williams também estariam na lista.

O time vem passando por uma temporada de instabilidade e baixas expectativas, e deve se ajustar para cumprir as regras de Fair Play financeiro, com a venda ou dispensa de atletas para diminuir a folha de pagamento mensal.

Até o momento, os brasileiros Casemiro e Antony teriam custado respectivamente 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 390 milhões) e 100 milhões (aproximadamente R$ 558 milhões) ao clube.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)