Al-Nassr oferece R$266 milhões a Varane, zagueiro do Manchester United

Raphael Varane, do Manchester United, está próximo de ser mais um astro do futebol europeu a ser transferido para a Arábia Saudita. O zagueiro de 30 anos e ex-parceiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid recebeu uma proposta de 50 milhões de euros (R$266 milhões) por ano para atuar no Al-Nassr, atual clube do craque português.

De acordo com a publicação do tablóide britânico ‘Daily Mail’, o atleta não teve a cláusula de extensão por mais um ano acionada no United. Dessa forma, está livre para fechar o pré-contrato em qualquer clube. Varane ainda deve sair da equipe de Erik Ten Hag em junho deste ano.

Nesta temporada, coleciona 21 jogos, sendo 15 como titular. Ir para a Arábia Saudita seria uma oportunidade única para Varane voltar a atuar com Cristiano Ronaldo. Ainda segundo a publicação, o francês tem um dos maiores salários do elenco inglês, portanto, é um dos mais cotados para integrar o elenco.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)