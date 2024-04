Jogadores do Manchester United são multados após se reunirem para café da manhã

Os jogadores do Manchester United foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira (03), após saírem para um café da manhã na tentativa de reanimar a equipe após empate improvável de 1 a 1 contra o Brentford, pela Premier League, no último sábado (30).

De acordo com informações do The Sun, diversos atletas do elenco se reuniram na manhã de hoje para se divertirem, mas nem tudo saiu como planejado. Ao deixarem o local, os jogadores Harry Maguire e Rasmus Hojlund foram multados pelas autoridades, por estacionamento irregular. Além de Maguire e Hojlund, também compareceram na reunião Bruno Fernandes, Jonny Evans e Christian Eriksen.

VEJA MAIS

No último compromisso pela Premier League, Mason Mount marcou nos acréscimos, mas acabou sofrendo o empate mesmo assim três minutos depois. Com o resultado, o Manchester é o 6° colocado da Premier League. Os Red Devils voltam a jogar nesta quinta-feira (04), contra o Chelsea, às 16h15 (horário de Brasília).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)