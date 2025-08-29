Instituto x Independiente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Argentino

Instituto x Independiente disputam hoje, sexta-feira (29/08), pela 7° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Córdoba, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Instituto x Independiente ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Independiente é o lanterna do Grupo B, ainda não obteve vitórias e soma 2 empates, 3 derrotas, 4 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Instituto ocupa a 13° posição do mesmo grupo e soma 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 2 gols marcadose 10 gols sofridos.

Instituto x Independiente: prováveis escalações

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Jeremías Lázaro, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Matías Fonseca. Técnico: Daniel Oldrá.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. Técnico: Julio Vaccari.

FICHA TÉCNICA

Instituto x Independiente

Campeonato Argentino

Local: Estádio Presidente Perón, em Córdoba, Argentina

Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 21h15