Instituto x Independiente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Argentino Instituto e Independiente jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 29.08.25 20h15 Independiente ainda não obteve vitórias na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @Sudamericana) Instituto x Independiente disputam hoje, sexta-feira (29/08), pela 7° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Córdoba, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Instituto x Independiente ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Independiente é o lanterna do Grupo B, ainda não obteve vitórias e soma 2 empates, 3 derrotas, 4 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Instituto ocupa a 13° posição do mesmo grupo e soma 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 2 gols marcadose 10 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Instituto x Independiente: prováveis escalações Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Jeremías Lázaro, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Matías Fonseca. Técnico: Daniel Oldrá. Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. Técnico: Julio Vaccari. FICHA TÉCNICA Instituto x Independiente Campeonato Argentino Local: Estádio Presidente Perón, em Córdoba, Argentina Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 21h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato argentino instituto Independiente jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL HOMENAGEM Vasco será o primeiro clube de fora do Pará a lançar camisa em homenagem ao Círio de Nazaré A reportagem de O Liberal confirmou a informação junto à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), órgão responsável pelos eventos culturais ligados à procissão, que informou que foi procurada pelo clube carioca no início do ano 29.08.25 20h53 Série A argentina Instituto x Independiente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Argentino Instituto e Independiente jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 29.08.25 20h15 Série A argentina Newell's Old Boys x Barracas Central: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Argentino Newell's Old Boys e Barracas Central jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 29.08.25 18h00 Série A argentina Banfield x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Campeonato Argentino Banfield e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 29.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06