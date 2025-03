Inglaterra x Letônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje pelas eliminatórias da Copa

Inglaterra x Letônia disputam hoje, segunda-feira (24/03), a 2° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 16h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inglaterra x Letônia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Inglaterra estreou nas eliminatórias com uma vitória de 2 a 0 sobre a Albânia. Já a Letônia superou Andorra por 1 a 0.

Inglaterra x Letônia: prováveis escalações

Inglaterra: Pickford; James, Guehi, Colwill, Livramento; Rice, Henderson; Bowen, Bellingham, Rogers; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Letônia: Zviedris; Jurkovskis, Balodis, Cernomordijs; Savalnieks, Melniks, Savaljevs, Ciganiks; Zelenkovs, Ikaunieks; Gutkovskis. Técnico: Paolo Nicolato.

FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Letônia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 24 de março de 2025, 16h45