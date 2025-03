Costa do Marfim x Gâmbia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (24/03) pelas Eliminatórias da Copa

Costa do Marfim x Gâmbia disputam hoje, segunda-feira (24/03), a 6° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Costa do Marfim x Gâmbia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Gâmbia está na 5° posição do Grupo F das eliminatórias africanas com 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 12 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já a Costa do Marfim é a vice-líder do mesmo grupo, permanece invicta, não sofreu gols e acumula 4 vitórias, 1 empate e 13 gols marcados.

Costa do Marfim x Gâmbia: prováveis escalações

Costa do Marfim: Fofana; Agbadou, Gbamin, Singo; Kamara, Kessie, Aholou, Doue; Guessand, Krasso, Haller

Gâmbia: Jarju; Njie, Sinyan, Colley; Ceesay, Bajo, Barry, Fadera; Minteh, Sowe, Barrow

FICHA TÉCNICA

Costa do Marfim x Gâmbia

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim

Data/Horário: 24 de março de 2025, 16h