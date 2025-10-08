Indonésia x Arábia Saudita: onde assistir e escalações do jogo hoje (08) pelas Eliminatórias da Copa Indonésia e Arábia Saudita jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 08.10.25 13h15 A Arábia Saudita vem de um empate de 1 a 1 com a República Tcheca (X/ @SaudiNT_EN) Indonésia x Arábia Saudita disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 4° rodada das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 14h15 (horário de Brasília), no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Indonésia x Arábia Saudita ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, a Indonésia foi goleada pelo Japão por 6 a 0, goleou Taiwan pelo mesmo placar e empatou sem gols com o Líbano. Já a Arábia Saudita perdeu para o México por 2 a 0, venceu a Macedônia do Norte por 2 a 1 e empatou com a República Tcheca por 1 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira Indonésia x Arábia Saudita: prováveis escalações Indonésia: Argawinata; Ridho, Idzes, Hubner; Sayuri, Haye, Pelupessy, Verdonk; Vikri, Sananta, Kambuaya. Arábia Saudita: Al-Aqidi; Al-Amri, Boushal, Al-Tambakti, Al-Harbi; Al-Dawsari, Kanno, Al-Hassan, Ali; Al-Shehri, Al-Buraikan. FICHA TÉCNICA Indonésia x Arábia Saudita Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 14h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Indonésia Arábia Saudita jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo Indonésia x Arábia Saudita: onde assistir e escalações do jogo hoje (08) pelas Eliminatórias da Copa Indonésia e Arábia Saudita jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 13h15 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Djibuti x Egito: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa Djibouti e Egito jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Comores x Madagascar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias Comores e Madagascar jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Chade x Mali: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa Chad e Mali jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35