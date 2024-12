Independente vence o Capitão Poço e conquista o título do Parazão B1

O Independente de Tucuruí está de volta à elite do Campeonato Paraense. O Galo Elétrico passou pelo Capitão Poço na grande final do Parazão B1, disputado no estádio Rufinão e conquistou a divisão de acesso com a vitória por 2 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Railson e Pedro Dias. Os dois times já estão garantidos na divisão principal do Campeonato Paraense de 2025.

Os dois times jogaram na presença de um grande público, a maior parte de torcedores do Capitão Poço. Em campo, as duas equipes fizeram um jogo franco, marcado por longas disputas de bola e algumas faltas. Logo aos 28 minutos o Galo Elétrico teve uma boa oportunidade em cobrança de falta de longa distância. Raílson cobrou e abriu o placar.

A desvantagem no placar, no entanto, não intimidou os donos da casa, que continuaram pressionando, desta vez pelo gol do empate, que veio logo aos seis minutos do segundo tempo. Após cruzamento pela direita, Arian quase marca um golaço de voleio, mas a bola acabou sobrando para o lado e Edicleber empurrou para o fundo das redes, deixando tudo igual no estádio.

A partir daí a partida ficou nervosa. Os dois times passaram a arriscar com muita frequência e a partida acabou ganhando um excesso de falta. No calor do momento, quem melhor aproveitou a situação foi o Independente, que se beneficiou de um vacilo na defesa do Capitão Poço, aos 39, para ampliar o score com Pedro Dias, decretando a vitória e a conquista do título do Parazão B1.

Antes do apito final, os jogadores dos dois times iniciaram um tumulto no centro do gramado, provocando várias expulsões por parte da árbitra Gleika Pinheiro, que ainda deu sete minutos de acréscimos, não o suficientes para qualquer mudança no placar, que terminou em 2 a 1 em favor do Independente.