Segundinha: Capitão Poço e Independente decidem título nesta quarta-feira (4)

O grande campeão da Segundinha do Parazão será conhecido nesta quarta-feira (4). Capitão Poço e Independente duelam às 15h, no Estádio Rufinão, em jogo único. Por ter melhor campanha na segunda fase, o time da terra da laranja terá a vantagem de decidir o título em casa e com o apoio da sua torcida.

Já garantidos na 1ª divisão do estadual em 2025, quando irão se juntar a Paysandu, Remo e outras 10 equipes, Capitão Poço e Independente são comandados por duas figuras conhecidas do futebol paraense: Samuel Candido e Emerson Almeida, respectivamente.

CAMPANHAS

CAPITÃO POÇO

1ª fase: 1º lugar do grupo com 20 pontos (10 jogos, seis vitórias, dois empates e duas derrotas)

Quartas de final – Capitão Poço 1x0 Izabelense / Izabelense 0x1 Capitão Poço

Semifinal – Capitão Poço 0x0 Paragominas / Paragominas 0x3 Capitão Poço

Destaque: Atacante Alex Silva (oito jogos e dois gols)

INDEPENDENTE

1ª fase: 1º lugar do grupo com 13 pontos (Oito jogos*, quatro vitórias, um empate e três derrotas)

Quartas de final – Esmac 1x0 Independente / Independente 3x0 Esmac

Semifinal – Carajás 1x1 Independente / Independente 1x0 Carajás

Destaque: Atacante Flávio (sete jogos e três gols)

*O grupo do Independente na 1ª fase contou apenas com três equipes.

INGRESSOS

Os bilhetes podem ser adquiridos por R$20 nas bilheterias do Estádio Rufinão e também em outros três pontos de venda na cidade de Capitão Poço: Salão do Dheck, Bar do Xudos e Pinel Burguer.

PROVÁVEIS EQUIPES

CAPITÃO POÇO

Lucão; Sávio, Daniel Santos, Rony ( C ) e Márcio Mendonça; Camilo, Guilherme Capote e Rosiva; Arian, Alex Silva e Genílson. Técnico: Samuel Candido

INDEPENDENTE

Dida; Daelson, Dedé, Pietro e Júnior Morango; Fernando Portel, Raílson e Luquinha; Gabriel Vidal, Flávio e P edro Sena. Técnico: Emerson Almeida.

ARBITRAGEM

Árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro

Assistente 1: Ederson Brito de Albuquerque

Assistente 2: Nayara Lucena Soares