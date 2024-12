Jogo único: Final da Segundinha já tem data e local, conforme divulgado pela FPF

O campeão do Campeonato Paraense Série B1 será conhecido nesta quarta-feira, 4 de dezembro, em partida única marcada para as 15h, no estádio Rufinão.

A decisão entre Capitão Poço e Independente acontece no Rufinão porque o time da casa teve um desempenho superior ao adversário na segunda fase da competição. Ambos já garantiram vaga no Campeonato Paraense de 2025.

VEJA MAIS



O Capitão Poço chegou à final após superar o Paragominas nas semifinais. No primeiro confronto, realizado no Rufinão, as equipes empataram em 0 a 0. Na partida de volta, disputada na Arena Verde no último domingo, Alex Silva foi o destaque ao comandar a vitória do Cap por 3 a 0.

O Independente, por sua vez, avançou ao derrotar o Carajás por 1 a 0 no Navegantão, no dia 9 de novembro. Esse resultado veio após um empate por 1 a 1 no jogo de ida, disputado no estádio Rosenão.