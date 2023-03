Independente e Itupiranga se enfrentam em duelo contra o rebaixamento neste sábado (4), em Tucuruí

Independente e Itupiranga fazem, neste sábado, o que talvez seja o jogo mais importante da 5ª rodada do Parazão 2023. As duas equipes integram a zona de rebaixamento da competição e buscam reagir antes que a situação se torne incontornável. A partida começa às 16h no Estádio Navegantão, em Tucuruí, casa do Galo Elétrico.

A primeira fase do Campeonato Paraense chegou a sua metade: foram disputadas quatro das oito rodadas que irão definir os classificados às quartas de final. E, neste momento, o Independente Tucuruí é o vice-lanterna, com três pontos - três empates e uma derrota, para o Remo, na estreia. A ausência de vitórias fez com que o técnico Léo Goiano entregasse o cargo no último final de semana e fosse substituído por um velho conhecido, Sinomar Naves. Campeão com o Galo em 2011, o treinador trouxe uma nova comissão técnica, mais jogadores e espera empregar uma mudança de postura que coloque o time nos trilhos.

Como a metade inferior da classificação geral do estadual está parelha - apenas dois pontos separam o Independente da Tuna Luso, a 5ª colocada - uma simples vitória deve dar tranquilidade ao time. E é apostando nesta mesma lógica que o Itupiranga chega a Tucuruí.

Veterano zagueiro Charles é uma das peças importantes do Itupiranga para o confronto (Rodolfo Valle/Itupiranga)

O Crocodilo, que mantém o técnico Wando da Costa no comando mesmo com a má campanha, pode subir até cinco posições em caso de vitória. O clube é o lanterna, tem apenas um ponto até aqui, alcançado no empate com a Tuna na primeira rodada do Parazão.

"Temos um jogo decisivo neste sábado, sabemos das dificuldades. Jogamos quatro jogos e temos um ponto, uma situação em que temos que rever todo o contexto, tudo o que se passa dentro e fora de campo para podermos nos organizar, ficarmos mais fortes e podermos buscar o resultado. É um jogo de seis pontos, um confronto direto, em que uma vitória nos dá a tranquilidade de poder traçar novos objetivos na competição", avalia Wando da Costa.

O regulamento do Campeonato Paraense de 2023 divide os 12 times da competição em três grupos com quatro integrantes cada, mas que só servem para organizar os confrontos. Na prática, a classificação geral do estadual é que define os clubes que avançam à segunda fase, a etapa de quartas de final. Desta forma, para seguir no torneio é necessário estar entre as oito melhores equipes ao término das oito rodadas da fase classificatória.