Ilhas Faroé x Rep. Tcheca: onde assistir e escalações do jogo hoje (12) pelas eliminatórias da Copa

Ilhas Faroé x R. Tcheca disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 13h (horário de Brasília), no Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, Ilhas Faroé. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ilhas Faroé x República Tcheca ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As Ilhas Faroé estão em 3° lugar no Grupo L e acumulam um total de 3 vitórias, 3 derrotas, 8 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já a República Tcheca é a vice-líder do mesmo grupo com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

A República Tcheca venceu as Ilhas Faroé por 2 a 1 em sua estreia pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Ilhas Faroé x Rep Tcheca: prováveis escalações

Ilhas Faroé: Lamhauge; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Andreasen, Hendriksson, Agnarsson; Frederiksberg, Sorensen, Olsen.

Rep. Tcheca: Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Zeleny; Cerv, Soucek; Provod, Sulc, Vydra; Chory.

FICHA TÉCNICA

Ilhas Faroé x República Tcheca

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, Ilhas Faroé

Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 13h