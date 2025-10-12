Ilhas Faroé x Rep. Tcheca: onde assistir e escalações do jogo hoje (12) pelas eliminatórias da Copa Ilhas Faroé e República Tcheca jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 12.10.25 12h00 Em sua estreia pelas eliminatórias europeias, a República Tcheca superou as Ilhas Faroé por 2 a 1 (X/ @ceskarepre_eng) Ilhas Faroé x R. Tcheca disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 13h (horário de Brasília), no Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, Ilhas Faroé. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ilhas Faroé x República Tcheca ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? As Ilhas Faroé estão em 3° lugar no Grupo L e acumulam um total de 3 vitórias, 3 derrotas, 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Já a República Tcheca é a vice-líder do mesmo grupo com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos. A República Tcheca venceu as Ilhas Faroé por 2 a 1 em sua estreia pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo Escócia x Belarus: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Escócia e Bielorrússia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Ilhas Faroé x Rep Tcheca: prováveis escalações Ilhas Faroé: Lamhauge; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Andreasen, Hendriksson, Agnarsson; Frederiksberg, Sorensen, Olsen. Rep. Tcheca: Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Zeleny; Cerv, Soucek; Provod, Sulc, Vydra; Chory. FICHA TÉCNICA Ilhas Faroé x República Tcheca Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, Ilhas Faroé Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave república tcheca Ilhas Faroé eliminatórias da copa do mundo de 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Holanda x Finlândia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Países Baixos e Finlândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 12h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Escócia x Belarus: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Escócia e Bielorrússia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 12h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo San Marino x Chipre: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa San Marino e Chipre jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 UFC Rio: Charles Do Bronx apaga Gamrot, volta a vencer e faz a festa na galera 11.10.25 23h52 Deu saudades, Fiel?! Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. 11.10.25 19h41