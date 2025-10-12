Capa Jornal Amazônia
Escócia x Belarus: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa

Escócia e Bielorrússia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Nas rodadas passadas, a Escócia venceu Belarus por 2 a 0 (X/ @ScotlandNT)

Escócia x Bielorrússia disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow, Escócia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Escócia x Belarus ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Escócia soma na competição um empate sem gols com a Dinamarca, uma vitória de 2 a 0 sobre a Belarus e uma vitória de 3 a 1 sobre a Grécia.

Além de sua derrota para a Escócia, a Bielorrússia registrou uma derrota de 5 a 1 para a Grécia e outra de 6 a 0 para a Dinamarca.

A Escócia venceu Belarus por 2 a 0 durante as rodadas passadas das eliminatórias europeias.

Escócia x Bielorrússia: prováveis escalações

Escócia: Gunn; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Gilmour, McLean; McGinn, McTominay, Doak; Adams.

Belarus: Pavlyuchenko; Karpovich, Parkhomenko, Zabelin, Volkov, Pyachenin; Myakish, Kalinin, Ebong; Melnichenko, Barkovsky.

FICHA TÉCNICA
Escócia x Belarus
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Hampden Park, em Glasgow, Escócia
Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 13h

