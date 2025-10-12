Escócia x Belarus: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Escócia e Bielorrússia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 12.10.25 12h00 Nas rodadas passadas, a Escócia venceu Belarus por 2 a 0 (X/ @ScotlandNT) Escócia x Bielorrússia disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow, Escócia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Escócia x Belarus ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Escócia soma na competição um empate sem gols com a Dinamarca, uma vitória de 2 a 0 sobre a Belarus e uma vitória de 3 a 1 sobre a Grécia. Além de sua derrota para a Escócia, a Bielorrússia registrou uma derrota de 5 a 1 para a Grécia e outra de 6 a 0 para a Dinamarca. A Escócia venceu Belarus por 2 a 0 durante as rodadas passadas das eliminatórias europeias. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo Holanda x Finlândia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Países Baixos e Finlândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Escócia x Bielorrússia: prováveis escalações Escócia: Gunn; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Gilmour, McLean; McGinn, McTominay, Doak; Adams. Belarus: Pavlyuchenko; Karpovich, Parkhomenko, Zabelin, Volkov, Pyachenin; Myakish, Kalinin, Ebong; Melnichenko, Barkovsky. FICHA TÉCNICA Escócia x Belarus Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Hampden Park, em Glasgow, Escócia Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Belarus Escócia eliminatórias da copa do mundo de 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Holanda x Finlândia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Países Baixos e Finlândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 12h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Escócia x Belarus: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Escócia e Bielorrússia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 12h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo San Marino x Chipre: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa San Marino e Chipre jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 UFC Rio: Charles Do Bronx apaga Gamrot, volta a vencer e faz a festa na galera 11.10.25 23h52 Deu saudades, Fiel?! Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. 11.10.25 19h41