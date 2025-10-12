Holanda x Finlândia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Países Baixos e Finlândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 12.10.25 12h00 Na 3° rodada das eliminatórias europeias, a Holanda venceu a Finlândia por 2 a 0 (X/ @OnsOranje) Holanda x Finlândia disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 13h (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Holanda x Finlândia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Holanda lidera invicta o Grupo G das eliminatórias europeias com 4 vitórias, 1 empate, 18 gols marcados e 3 gols sofridos. Já a Finlândia está em 3° lugar no mesmo grupo e soma 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 9 gols sofridos. A Holanda venceu a Finlândia por 2 a 0 durante a 3° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo Escócia x Belarus: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Escócia e Bielorrússia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Holanda x Finlândia: prováveis escalações Países Baixos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jurrien Timber, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Ryan Gravenberch e Frenkie de Jong; Xavi Simon, Reijnders e Cody Gakpo; Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman. Finlândia: Viljami Sinisalo; Nikolai Alho, Ville Koski, Miro Tenho e Juho Lahteenmaki; Kaan Kairinen, Leo Walta e Robin Lod; Benjamin Kallman, Joel Pohjanpalo e Oliver Antman. Técnico: Jacob Friis. FICHA TÉCNICA Países Baixos x Finlândia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, Países Baixos Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave holanda Finlândia jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Holanda x Finlândia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Países Baixos e Finlândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 12h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Escócia x Belarus: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Escócia e Bielorrússia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 12h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo San Marino x Chipre: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa San Marino e Chipre jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 UFC Rio: Charles Do Bronx apaga Gamrot, volta a vencer e faz a festa na galera 11.10.25 23h52 Deu saudades, Fiel?! Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. 11.10.25 19h41