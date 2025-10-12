Holanda x Finlândia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa

Holanda x Finlândia disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 13h (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Holanda x Finlândia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Holanda lidera invicta o Grupo G das eliminatórias europeias com 4 vitórias, 1 empate, 18 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já a Finlândia está em 3° lugar no mesmo grupo e soma 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 9 gols sofridos.

A Holanda venceu a Finlândia por 2 a 0 durante a 3° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

VEJA MAIS

Holanda x Finlândia: prováveis escalações

Países Baixos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jurrien Timber, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Ryan Gravenberch e Frenkie de Jong; Xavi Simon, Reijnders e Cody Gakpo; Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

Finlândia: Viljami Sinisalo; Nikolai Alho, Ville Koski, Miro Tenho e Juho Lahteenmaki; Kaan Kairinen, Leo Walta e Robin Lod; Benjamin Kallman, Joel Pohjanpalo e Oliver Antman. Técnico: Jacob Friis.

FICHA TÉCNICA

Países Baixos x Finlândia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, Países Baixos

Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 13h