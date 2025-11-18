Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Ilhas Faroé x Cazaquistão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (18/11)

Ilhas Faroé e Cazaquistão jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, as Ilhas Faroé venceram a República Tcheca e perderam para a Croácia (Facebook/ @fsf1979)

Ilhas Faroé x Cazaquistão disputam hoje, terça-feira (18/11), um jogo amistoso. A partida começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Aldo Drosina, em Pula, Croácia. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Ilhas Faroé x Cazaquistão ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, as Ilhas Faroé perderam pra Croácia por 1 a 0, venceram Gibraltar pelo mesmo placar, golearam Montenegro por 4 a 0, venceram a República Tcheca por 2 a 1 e perderam para a Croácia por 3 a 1.

Já o Cazaquistão passou por uma derrota de 1 a 0 para o País de Gales, outra de 6 a 0 para a Bélgica, uma vitória de 4 a 0 sobre Liechtenstein e dois empates de 1 a 1 com a Macedônia do Norte e a Bélgica.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (18/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Amistosos, Brasileirão e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

Ilhas Faroé x Cazaquistão: prováveis escalações

Ilhas Faroé: Lamhauge; Faero, Vatnhamar, A Edmundsson; Joensen, Turi, Andreasen, Davidsen; Bjartalio, J Edmundsson, Sorensen

Cazaquistão: Anarbekov; Kairov, Kasym, Alip, Vorogovskiy; Orazov, Tapalov; Chesnokov, Samorodov, Sviridov; Satpayev

FICHA TÉCNICA
Ilhas Faroé x Cazaquistão
Amistoso
Local: Estádio Aldo Drosina, em Pula, Croácia
Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 14h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ilhas Faroé

cazaquistão

Amistoso Internacional

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão

Ceará e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

20.11.25 20h30

Futebol

Bragantino anuncia 'pacotão' de reforços, entre eles o polêmico meia-atacante Dioguinho

Meia-atacante de 29 anos chega ao Tubarão após trajetória marcada por talento e episódios extracampo em clubes locais

20.11.25 18h14

Campeonato Brasileiro

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão

Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

20.11.25 18h00

Campeonato Brasileiro

Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão

Bahia e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

20.11.25 17h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda