Ilhas Faroé x Cazaquistão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (18/11)

Ilhas Faroé x Cazaquistão disputam hoje, terça-feira (18/11), um jogo amistoso. A partida começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Aldo Drosina, em Pula, Croácia. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Ilhas Faroé x Cazaquistão ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, as Ilhas Faroé perderam pra Croácia por 1 a 0, venceram Gibraltar pelo mesmo placar, golearam Montenegro por 4 a 0, venceram a República Tcheca por 2 a 1 e perderam para a Croácia por 3 a 1.

Já o Cazaquistão passou por uma derrota de 1 a 0 para o País de Gales, outra de 6 a 0 para a Bélgica, uma vitória de 4 a 0 sobre Liechtenstein e dois empates de 1 a 1 com a Macedônia do Norte e a Bélgica.

Ilhas Faroé x Cazaquistão: prováveis escalações

Ilhas Faroé: Lamhauge; Faero, Vatnhamar, A Edmundsson; Joensen, Turi, Andreasen, Davidsen; Bjartalio, J Edmundsson, Sorensen

Cazaquistão: Anarbekov; Kairov, Kasym, Alip, Vorogovskiy; Orazov, Tapalov; Chesnokov, Samorodov, Sviridov; Satpayev

FICHA TÉCNICA

Ilhas Faroé x Cazaquistão

Amistoso

Local: Estádio Aldo Drosina, em Pula, Croácia

Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 14h