Ilhas Faroé x Cazaquistão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (18/11) Ilhas Faroé e Cazaquistão jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 18.11.25 13h00 Em seus últimos jogos, as Ilhas Faroé venceram a República Tcheca e perderam para a Croácia (Facebook/ @fsf1979) Ilhas Faroé x Cazaquistão disputam hoje, terça-feira (18/11), um jogo amistoso. A partida começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Aldo Drosina, em Pula, Croácia. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Ilhas Faroé x Cazaquistão ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, as Ilhas Faroé perderam pra Croácia por 1 a 0, venceram Gibraltar pelo mesmo placar, golearam Montenegro por 4 a 0, venceram a República Tcheca por 2 a 1 e perderam para a Croácia por 3 a 1. Já o Cazaquistão passou por uma derrota de 1 a 0 para o País de Gales, outra de 6 a 0 para a Bélgica, uma vitória de 4 a 0 sobre Liechtenstein e dois empates de 1 a 1 com a Macedônia do Norte e a Bélgica. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (18/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Brasileirão e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Ilhas Faroé x Cazaquistão: prováveis escalações Ilhas Faroé: Lamhauge; Faero, Vatnhamar, A Edmundsson; Joensen, Turi, Andreasen, Davidsen; Bjartalio, J Edmundsson, Sorensen Cazaquistão: Anarbekov; Kairov, Kasym, Alip, Vorogovskiy; Orazov, Tapalov; Chesnokov, Samorodov, Sviridov; Satpayev FICHA TÉCNICA Ilhas Faroé x Cazaquistão Amistoso Local: Estádio Aldo Drosina, em Pula, Croácia Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Ilhas Faroé cazaquistão Amistoso Internacional jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Ceará e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 20h30 Futebol Bragantino anuncia 'pacotão' de reforços, entre eles o polêmico meia-atacante Dioguinho Meia-atacante de 29 anos chega ao Tubarão após trajetória marcada por talento e episódios extracampo em clubes locais 20.11.25 18h14 Campeonato Brasileiro Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Bahia e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19