Huracán x Once Caldan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/08) pela Sudamericana

Huracán x Once Caldas disputam hoje, terça-feira (19/08), a volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Once Caldas x Huracán ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Huracán liderou invicto o Grupo C com 4 vitórias e 2 empates.

Já o Once Caldas foi o 2° colocado do Grupo F e acumulou um total de 4 vitórias e 2 derrotas.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Huracán por 1 a 0.

Huracán x Once Caldas: prováveis escalações

Huracán: Hernán Galíndez; Tomas Guidara, Fabio Pereyra, Nehuen Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez; Leonardo Gil, Juan Bisanz, Rodrigo Cabral e Matías Tissera. Técnico: Frank Kudelka.

Once Caldas: James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan Cuesta; Michael Barrios, Mateo García, Alejandro García, Mateo Zuleta; Luis Sánchez e Dayro Moreno. Técnico: Hernán Darío Herrera.

FICHA TÉCNICA

Huracán x Once Caldas

Copa Sudamericana

Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 19h