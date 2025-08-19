Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Huracán x Once Caldan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/08) pela Sudamericana

Huracán e Once Caldas jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Once Caldas venceu a partida de ida contra Huracán por 1 a 0 (X/ @Sudamericana)

Huracán x Once Caldas disputam hoje, terça-feira (19/08), a volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Once Caldas x Huracán ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Huracán liderou invicto o Grupo C com 4 vitórias e 2 empates.

Já o Once Caldas foi o 2° colocado do Grupo F e acumulou um total de 4 vitórias e 2 derrotas.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Huracán por 1 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

image Vélez Sarsfield x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/08) da Libertadores
Vélez Sarsfield e Fortaleza jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Huracán x Once Caldas: prováveis escalações

Huracán: Hernán Galíndez; Tomas Guidara, Fabio Pereyra, Nehuen Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez; Leonardo Gil, Juan Bisanz, Rodrigo Cabral e Matías Tissera. Técnico: Frank Kudelka.

Once Caldas: James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan Cuesta; Michael Barrios, Mateo García, Alejandro García, Mateo Zuleta; Luis Sánchez e Dayro Moreno. Técnico: Hernán Darío Herrera.

FICHA TÉCNICA
Huracán x Once Caldas
Copa Sudamericana
Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, Argentina
Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 19h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Copa Sudamericana 2025

Huracán

Once Caldas

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa Sul-Americana

Fluminense x América: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/08) pela Sudamericana

Fluminense e América de Cali jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.08.25 20h30

Copa Sul-Americana

Mushuc Runa x Independiente: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/08) pela Copa Sudamericana

Mushuc Runa e Independiente del Valle jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.08.25 20h30

Copa Libertadores da América

Racing x Peñarol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/08) da Libertadores

Racing Club e Peñarol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.08.25 20h30

Copa Libertadores da América

São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) da Libertadores

São Paulo e Atlético Nacional jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.08.25 20h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ACIDENTE

Armador do Flamengo é atropelado por moto no Rio

O recém-contratado para o NBB, foi atingido por moto enquanto pedalava para treino

20.08.25 0h24

São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores

20.08.25 0h02

OLHA O PIX!

Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira

Com o pagamento do débito, o Frontini afirma que as negociações de reforços prosseguirão intensamente. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão

19.08.25 21h12

Remo

Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista

Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12).

12.08.25 10h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda