Vélez Sarsfield x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/08) da Libertadores Vélez Sarsfield e Fortaleza jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 19.08.25 18h00 Vélez Sarsfield e Fortaleza empataram sem gols na partida de ida (X/ @LibertadoresBR) Vélez Sarsfield x Fortaleza disputam hoje, terça-feira (19/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vélez Sarsfield x Fortaleza ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos, Fortaleza ficou em 2° lugar no Grupo E com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Vélez Sarsfield foi o líder do Grupo H e acumuloua 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A partida de ida entre Vélez Sarsfield e Fortaleza terminou em empate sem gols. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Vélez Sarsfield x Fortaleza: prováveis escalações Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Aarón Quirós, Lisandro Magallán e Elías Gómez; Claudio Baeza e Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván e Matías Pellegrini (Imanol Machuca); Braian Romero. Técnico: Guillermo Schelotto. Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; José Herrera, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Renato Paiva. FICHA TÉCNICA Vélez Sarsfield x Fortaleza Copa Libertadores da América Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 19h