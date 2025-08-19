Vélez Sarsfield x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/08) da Libertadores

Vélez Sarsfield x Fortaleza disputam hoje, terça-feira (19/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vélez Sarsfield x Fortaleza ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Fortaleza ficou em 2° lugar no Grupo E com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Vélez Sarsfield foi o líder do Grupo H e acumuloua 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

A partida de ida entre Vélez Sarsfield e Fortaleza terminou em empate sem gols.

Vélez Sarsfield x Fortaleza: prováveis escalações

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Aarón Quirós, Lisandro Magallán e Elías Gómez; Claudio Baeza e Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván e Matías Pellegrini (Imanol Machuca); Braian Romero. Técnico: Guillermo Schelotto.

Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; José Herrera, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Renato Paiva.

FICHA TÉCNICA

Vélez Sarsfield x Fortaleza

Copa Libertadores da América

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 19h