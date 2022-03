Guingamp anuncia transferência de Philipe Sampaio para o Botafogo

O time francês Guingamp anunciou que o zagueiro Philipe Sampaio vai ser transferido para o Botafogo. O brasileiro disputava a segunda temporada na equipe da 2ª divisão francesa. No time, Phelipe Sampaio disputou 44 partidas, tem 2 gols feitos e completou 17 partidas sem sofrer gols. A informação foi divulgada nesta terça-feira (1º), via rede social.

Essa não é a única movimentação do Botafogo, antes mesmo de oficializar com um novo técnico. A precaução pela definição de nomes é para ter a garantia de que os reforços serão aprovados pelo futuro treinador.

Qual a trajetória de Philipe Sampaio?

O zagueiro Philipe Sampaio participou de duas temporadas, em dois anos, no time francês, sendo oficializado como um dos capitães da equipe. Ajudou o clube a bater a marca do maior tempo sem levar gol, 700 minutos, em 2020/2021.

Além do Guingamp, o jogador foi revelado pelo Santos e passou também pela base do São Paulo. O primeiro jogo da carreira foi pelo Paulista, quando estava emprestado pelo Santos. O zagueiro disputou, ainda, três temporadas no Boavista, foi para Akhmat Grozny, da Rússia, e depois voltou à Portugal, para o Feirense e o Tondela. O contrato com o Guingamp foi oficializado em 2020.