Adidas suspende patrocínio à Seleção da Rússia de futebol

A Adidas anunciou, nesta terça-feira (1º), que está suspenso o contrato de patrocínio com a Federação Russa de Futebol. A decisão foi tomada como retaliação à invasão da Ucrânia, disse um porta-voz da empresa mundial de materiais e equipamentos esportivos. As informações são da Agência France-Presse.

"A Adidas suspende, com efeito imediato, seu patrocínio à Federação Russa de Futebol", declarou a empresa que, em 2020 registrou 2,9% de seu faturamento na região de Rússia, Ucrânia e países do leste europeu.

Mais retaliações

Na segunda-feira, a Uefa anunciou a rescisção unilateral do contrato com o gigante russo do setor energético, o Gazprom, estimado em 40 milhões de euros. O valor do patrocínio cobria principalmente a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Euro-2024.

Também na segunda foram anunciadas outras duas sansões ao futebol russo: a descisão da Fifa de excluir a seleção russa das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar; e a Uefa eliminar o Spartak Moscou da Liga Europa, competição em que estava prestes a disputar as quartas de final contra o Red Bull Leipzig.

Os contratos de patrocinadores e de empresas de material esportivo também foram interrompidos em outros esportes, como o ciclismo.