Disney suspende estreia de filmes na Rússia

Em retaliação à investida russa sobre a Ucrânia, que já dura seis dias, a Disney, gigante americana do entretenimento, anunciou, nesta segunda-feira, 29, que suspendeu a estreia de seus filmes em todos os cinemas do território russo, seguindo o posicionamento de diversas empresas que estão indicando boicote ao país. As informações são da AFP.



O comunicado do grupo informa: "Devido à invasão não provocada à Ucrânia e à trágica crise humanitária, estamos suspendendo a estreia de filmes na Rússia, incluindo o próximo 'Alerta Vermelho' da Pixar. Tomaremos futuras decisões comerciais em função de como a situação se desenvolver".



A empresa destacou, também, que está fornecendo, através de Organizações não Governamentais (ONGs), ajuda emergencial e assistência humanitária aos refugiados.



Desde o início do conflito, empresas multinacionais sinalizaram afastamento de relações com a Rússia. Facebook, Twitter e Microsoft também informaram que adotaram medidas para limitar a divulgação de informações dos meios de comunicação aliados ao governo russo.