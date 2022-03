Castanhal organiza caravana para apoiar equipe diante do Vitória-BA pela Copa do Brasil

O Castanhal está planejando uma grande festa para o torcedor aurinegro no primeiro confronto da equipe na Copa do Brasil 2022. Na quinta-feira (3), data da partida, uma caravana de dez ônibus será organizada para trazer pessoas ao estádio da Curuzu, em Belém, onde a equipe do nordeste do Pará enfrenta o Vitória-BA, a partir das 20h30.

Segundo o clube, para ingressar na caravana cada torcedor deve pagar uma taxa de R$ 20,00. Os ônibus partirão da Praça da Estrela, no centro de Castanhal, a partir das 18h. O Japiim alerta que os torcedores que participarem da caravana deverão possuir o ingresso para o jogo.

As entradas para o jogo contra o Vitória estão sendo vendidas na farmácia Mini-Preço, que fica na avenida Maximino Porpino, próximo a Praça da Estrela. Os bilhetes custam R$ 20,00 para as arquibancadas e R$ 40,00 para as cadeiras.

Castanhal e Vitória-BA decidem, em jogo único, o classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Os baianos tem a vantagem do empate para avançar na competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.