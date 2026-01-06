Guanabara City x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copinha Guanabara e Vasco jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 06.01.26 14h00 Na primeira rodada, o Guanabara goleou o I9 SP e o Vasco venceu o Velo Clube (Vinicius Gentil / X/ @vascobase) Guanabara x Vasco disputam hoje, terça-feira (06/01), a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo está programado para as 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Guanabara City x Vasco ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira rodada da Copinha, o Guanabara City goleou o I9-SP por 3 a 0 e o Vasco venceu o Velo Clube por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (06/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Campeonato Italiano, Copa do Rei da Espanha e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta terça-feira Guanabara City x Vasco: prováveis escalações Guanabara: Samuel, Caleb, Charles, Gustavo e Gabriel; Thiago, Chystopher e João Paulo; Lucas, Jeferson e Luciano. Técnico: Leonardo Diniz. Vasco: Phillipe Gabriel, Wanyson, Walace Fernandes, Alison e Lucas Melim; Gustavo Guimarães, Samuel Jesus, Bruno Lopes e Zuccarello; Luiz Lócio; Diego Minete. Técnico: Matheus Curopos. FICHA TÉCNICA Guanabara City x Vasco da Gama Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos (SP) Data/Horário: 06 de janeiro de 2026, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vasco da gama Guanabara City jogos de hoje Copinha 2026 copa são paulo de futebol júnior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 Copa São Paulo de Futebol Júnior Luverdense x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copinha Luverdense e Corinthians jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 18h31 Futebol Pela Copinha, Tuna Luso empata com o Santa Cruz e se mantém na zona de classificação à próxima fase A garotada da Águia Guerreira chegou ao segundo empate em dois jogos na primeira fase da competição 06.01.26 17h52 Copa Africana de Nações Costa do Marfim x Burkina Faso: onde assistir o jogo de hoje (06/01) pela Copa Africana de Nações Costa do Marfim e Burkina Faso jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53