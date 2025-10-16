Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão

Grêmio e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O São Paulo soma 5 pontos a mais que o Grêmio no Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras)

Grêmio x São Paulo disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Grêmio x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Grêmio está em 13° lugar no Brasileirão com 8 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 28 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o São Paulo ocupa a 8° posição e acumula 10 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 31 gols marcados e 28 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira

Grêmio x São Paulo: prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu (Pavon); Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes.

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell; Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA
Grêmio x São Paulo
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 19h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Grêmio

São Paulo

jogos de hoje

brasileirão 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão

Grêmio e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

16.10.25 18h00

Liga dos Campeões Feminina

Bayern x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina

Bayern de Munique e Juventus jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

16.10.25 15h00

Liga dos Campeões Feminina

Benfica x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina

Benfica e Arsenal jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

16.10.25 15h00

Liga dos Campeões Feminina

PSG x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina

Paris Saint-Germain x Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

16.10.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A

Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação

16.10.25 11h02

vergonha

Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo!

No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio

14.10.25 22h06

SÉRIE A É LOGO ALI

Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG?

Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora!

14.10.25 20h43

FUTEBOL

Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão

Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão

15.10.25 20h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda