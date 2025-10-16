Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão Grêmio e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 16.10.25 18h00 O São Paulo soma 5 pontos a mais que o Grêmio no Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras) Grêmio x São Paulo disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grêmio x São Paulo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Grêmio está em 13° lugar no Brasileirão com 8 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 28 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o São Paulo ocupa a 8° posição e acumula 10 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 31 gols marcados e 28 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira Grêmio x São Paulo: prováveis escalações Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu (Pavon); Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes. São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell; Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo. FICHA TÉCNICA Grêmio x São Paulo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Grêmio São Paulo jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão Grêmio e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.10.25 18h00 Liga dos Campeões Feminina Bayern x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Bayern de Munique e Juventus jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.10.25 15h00 Liga dos Campeões Feminina Benfica x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Benfica e Arsenal jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.10.25 15h00 Liga dos Campeões Feminina PSG x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Paris Saint-Germain x Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10