Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão

Grêmio x São Paulo disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Grêmio está em 13° lugar no Brasileirão com 8 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 28 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o São Paulo ocupa a 8° posição e acumula 10 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 31 gols marcados e 28 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Grêmio x São Paulo: prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu (Pavon); Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes.

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell; Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 19h