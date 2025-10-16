Fluminense x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão Fluminense e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 16.10.25 20h30 O Fluminense soma 15 pontos a mais que o Juventude no Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Fluminense x Juventude disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fluminense x Juventude ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fluminense acumula no Brasileirão 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 34 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Juventude é o vice-lanterna com 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 16 derrotas, 22 gols marcados e 52 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão Vitória e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Fluminense x Juventude: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Riquelme (Soteldo) e Cano. Técnico: Luis Zubeldía. Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Cipriano, Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Ênio e Taliari (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini. FICHA TÉCNICA Fluminense x Juventude Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fluminense Juventude Brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Fluminense x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão Fluminense e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.10.25 20h30 Campeonato Brasileiro Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão Vitória e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.10.25 20h30 Campeonato Brasileiro Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão Grêmio e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.10.25 18h00 Liga dos Campeões Feminina Bayern x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Bayern de Munique e Juventus jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43