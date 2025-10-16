Fluminense x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão

Fluminense x Juventude disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense acumula no Brasileirão 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 34 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Juventude é o vice-lanterna com 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 16 derrotas, 22 gols marcados e 52 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Fluminense x Juventude: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Riquelme (Soteldo) e Cano. Técnico: Luis Zubeldía.

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Cipriano, Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Ênio e Taliari (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Juventude

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 21h30