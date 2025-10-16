Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão

Vitória x Bahia disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bahia é o 6° colocado do Brasileirão com 12 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 34 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Vitória ocupa a 17° posição e acumula 5 vitórias, 10 empates, 12 derrotas, 24 gols marcados e 42 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Vitória x Bahia: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Edu (Neris), Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald e Aitor; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araujo ou Cauly); Ademir, Sanabria e Tiago. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 21h30