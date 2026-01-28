Capa Jornal Amazônia
Dorival cobra reforços para a sequência da temporada do Corinthians: 'Nós temos carências'

Estadão Conteúdo

Na primeira rodada do Brasileirão, o Corinthians foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1, em confronto realizado na Vila Belmiro. Depois da partida, Dorival Júnior, treinador do clube paulista, cobrou a chegada de reforços para elevar o nível do elenco alvinegro na sequência da temporada.

"Para que pudéssemos ter um elenco ideal, cinco ou seis elementos. Para você ter um elenco que possa dar uma resposta em todas as competições e principalmente em um campeonato de longevidade", explicou o técnico de 63 anos.

"Nós temos carências, nós temos que ter essa consciência. Eu não posso rodar o elenco porque eu não tenho ainda jogadores que complementem e se completem dentro de um mesmo nível", completou.

Recentemente, o Corinthians esteve perto da contratação do meio-campista Alisson, do São Paulo. No entanto, a negociação melou pela equipe do Parque São Jorge não possuir R$ 1 milhão à vista para transferir ao rival pela liberação do atleta.

"É um garoto que ainda tem qualidade, ainda tem muita lenha para queimar. É um jogador que comigo foi muito importante. É uma característica que eu precisava, não aconteceu, sinto muito. É uma pena, mas nós temos que olhar para frente e buscarmos aquilo que esteja dentro do nosso alcance", lamentou Dorival.

"Quando a gente fala em contratações, nós fomos atrás do Gerson, nós fomos atrás de Malcolm, nós fomos atrás de jogadores importantes. Só que temos que ter consciência, nossa prateleira não é essa", finalizou.

O Corinthians volta aos gramados neste domingo, às 16h (de Brasília), quando encara o Flamengo na disputa da Supercopa Rei. O duelo, que vale o primeiro título da temporada, acontece no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Esportes
