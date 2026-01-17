Grêmio x São Luiz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Gaúcho

Grêmio x São Luiz disputam hoje, sábado (17/01), a 2° rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x São Luiz ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Grêmio estreou no Campeonato Gaúcho com uma vitória de 4 a 0 sobre o Avenida. Em seguida, o time perdeu para o São José por 1 a 0.

Já o São Luiz passou por um empate de 1 a 1 com o Caxias e por outro empate sem gols com o Inter de Santa Maria.

VEJA MAIS

Grêmio x São Luiz: prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Tetê, Cristaldo (Willian) e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

São Luiz: Gabriel; Thainler, Marcão, Heitor e Marcio Duarte; Guilherme Escuro, Araújo, Germano e Lucas Hulk; DG e Thiago Santos. Técnico: Paulo Henrique Marques.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x São Luiz

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 19h