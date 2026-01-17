Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/01) pela Copinha

RB Bragantino x São Paulo disputam hoje, sábado (17/01), as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo tem início às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x São Paulo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Bragantino passou por vitórias de 6 a 1 sobre o Figueirense, de 4 a 1 contra o Cosmopolitano, de 2 a 0 sobre o São Luís, de 3 a 0 contra o Comercial Tietê e de 5 a 1 sobre o Canaã.

Já o São Paulo FC registrou vitórias de 2 a 0 sobre o Maruinense e o Independente, de 6 a 1 contra o Real Socce, de 2 a 0 sobre a Portuguesa e de 5 a 1 contra o Operário Ferroviário.

VEJA MAIS

Bragantino x São Paulo: prováveis escalações

Bragantino: Sem informações.

São Paulo: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x São Paulo

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)

Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 18h30