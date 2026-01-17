Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/01) pela Copinha Red Bull Bragantino e São Paulo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 17.01.26 17h30 O Bragantino vem de uma vitória de 5 a 1 sobre o Canaã (Fernando Roberto/ Red Bull Bragantino) RB Bragantino x São Paulo disputam hoje, sábado (17/01), as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo tem início às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bragantino x São Paulo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Até agora, o Bragantino passou por vitórias de 6 a 1 sobre o Figueirense, de 4 a 1 contra o Cosmopolitano, de 2 a 0 sobre o São Luís, de 3 a 0 contra o Comercial Tietê e de 5 a 1 sobre o Canaã. Já o São Paulo FC registrou vitórias de 2 a 0 sobre o Maruinense e o Independente, de 6 a 1 contra o Real Socce, de 2 a 0 sobre a Portuguesa e de 5 a 1 contra o Operário Ferroviário. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Boavista x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Carioca Boavista e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Bragantino x São Paulo: prováveis escalações Bragantino: Sem informações. São Paulo: Sem informações. FICHA TÉCNICA Red Bull Bragantino x São Paulo Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP) Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa São Paulo de Futebol Júnior Copinha 2026 jogos de hoje Red Bull Bragantino São Paulo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Cariocão Volta Redonda x Flamengo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Carioca Volta Redonda e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 17.01.26 18h30 Campeonato Gaúcho Grêmio x São Luiz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Gaúcho Grêmio e São Luiz jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 17.01.26 18h10 Cariocão Boavista x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Carioca Boavista e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 17.01.26 17h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/01) pela Copinha Red Bull Bragantino e São Paulo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 17.01.26 7h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha Botafogo e IAC jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 15h56 PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Volta para casa Atletas do Águia chegam a Marabá e têm recepção calorosa de familiares e amigos Vídeos mostram a chegada da Delegação e motivam onda de solidariedade, após a perda do preparador físico em acidente na estrada 17.01.26 14h14