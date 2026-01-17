Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Mirassol jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Na última rodada, o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 e o Mirassol perdeu para o Primavera por 3 a 1 (Fábio Menotti/ Palmeiras)

Palmeiras x Mirassol disputam hoje, sábado (17/01), a 3° rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontecerá às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Orlando Batista Noveli, a Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Mirassol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record e pela HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos do Paulistão, o Palmeiras passou por duas vitórias de 1 a 0 sobre a Portuguesa e o Santos.

Já o Mirassol registrou uma vitória de 3 a 0 sobre o São Paulo e uma derrota de 3 a 1 para o Primavera.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Palmeiras x Mirassol: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira; Mauricio, Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Lucas Mugni e Shaylon; Alesson e André Luis. Técnico: Rafael Guanaes

FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Mirassol
Campeonato Paulista
Local: Arena Orlando Batista Noveli, em Barueri (SP)
Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 20h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mirassol

Palmeiras

jogos de hoje

Campeonato Paulista

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Paulista

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão

Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

18.01.26 12h00

Copa Africana de Nações

Senegal x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa Africana de Nações hoje (18)

Senegal e Marrocos jogam a final da Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

18.01.26 12h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

18.01.26 7h00

Futebol

Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte

Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense.

18.01.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C

Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas

18.01.26 8h00

Futebol

Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte

Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense.

18.01.26 7h00

FUTEBOL

Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo'

Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá

18.01.26 7h30

Campeonato Paulista

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão

Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

18.01.26 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda