Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Paulista Palmeiras e Mirassol jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 17.01.26 19h30 Na última rodada, o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 e o Mirassol perdeu para o Primavera por 3 a 1 (Fábio Menotti/ Palmeiras) Palmeiras x Mirassol disputam hoje, sábado (17/01), a 3° rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontecerá às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Orlando Batista Noveli, a Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Mirassol ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record e pela HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos do Paulistão, o Palmeiras passou por duas vitórias de 1 a 0 sobre a Portuguesa e o Santos. Já o Mirassol registrou uma vitória de 3 a 0 sobre o São Paulo e uma derrota de 3 a 1 para o Primavera. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Palmeiras x Mirassol: prováveis escalações Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira; Mauricio, Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Lucas Mugni e Shaylon; Alesson e André Luis. Técnico: Rafael Guanaes FICHA TÉCNICA Palmeiras x Mirassol Campeonato Paulista Local: Arena Orlando Batista Noveli, em Barueri (SP) Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mirassol Palmeiras jogos de hoje Campeonato Paulista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Paulista Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 12h00 Copa Africana de Nações Senegal x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa Africana de Nações hoje (18) Senegal e Marrocos jogam a final da Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 18.01.26 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 18.01.26 7h00 Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas 18.01.26 8h00 Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo' Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá 18.01.26 7h30 Campeonato Paulista Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 12h00