Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Mineiro Cruzeiro e Uberlândia jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 17.01.26 17h30 O Cruzeiro vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Cruzeiro x Uberlândia disputam hoje, sábado (17/01), a 3° rodada do Campeonato Mineiro. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cruzeiro x Uberlândia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Cruzeiro já registra no Mineirão uma vitória sobre o Tombense e uma derrota para Pouso Alegre, ambos por 2 a 1. Já o Uberlândia passou por um empate sem gols com o Tombense e um empate de 1 a 1 com o Betim. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Boavista x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Carioca Boavista e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/01) pela Copinha Red Bull Bragantino e São Paulo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Cruzeiro x Uberlândia: prováveis escalações Palmeiras: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Wanderson) e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Tite. Mirassol: Jefferson; Yuri Ferraz, Renan, Rayne e Nathan; Diego Fumaça, Jonatas Paulista (Dudu) e Rafael Conceição (Ingro); Robinho, Juan Carlos e Júlio Rodrigues. Técnico: Jorge Castilho. FICHA TÉCNICA Cruzeiro x Uberlândia Campeonato Mineiro Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato mineiro jogos de hoje Cruzeiro Uberlândia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Cariocão Volta Redonda x Flamengo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Carioca Volta Redonda e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 17.01.26 18h30 Campeonato Gaúcho Grêmio x São Luiz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Gaúcho Grêmio e São Luiz jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 17.01.26 18h10 Cariocão Boavista x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Carioca Boavista e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 17.01.26 17h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/01) pela Copinha Red Bull Bragantino e São Paulo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 17.01.26 7h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha Botafogo e IAC jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 15h56 PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Volta para casa Atletas do Águia chegam a Marabá e têm recepção calorosa de familiares e amigos Vídeos mostram a chegada da Delegação e motivam onda de solidariedade, após a perda do preparador físico em acidente na estrada 17.01.26 14h14