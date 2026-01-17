Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Mineiro

Cruzeiro x Uberlândia disputam hoje, sábado (17/01), a 3° rodada do Campeonato Mineiro. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Uberlândia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro já registra no Mineirão uma vitória sobre o Tombense e uma derrota para Pouso Alegre, ambos por 2 a 1.

Já o Uberlândia passou por um empate sem gols com o Tombense e um empate de 1 a 1 com o Betim.

Cruzeiro x Uberlândia: prováveis escalações

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Uberlândia

Campeonato Mineiro

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 18h30