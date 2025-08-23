Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pelo Brasileirão

Grêmio x Ceará disputam hoje, sábado (23/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Ceará ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Ceará soma no Brasileirão 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Grêmio acumula um total de 23 pontos, 6 vitórias, 5 emates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Grêmio x Ceará: prováveis escalações

Grêmio: Volpi; Marcos Rocha; Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Alex Santana; Riquelme, Alysson e Cristian Oliveira; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Ceará: Bruno; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego e Richardson; Lourenço, Galeano e Aylon; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Ceará

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 21h