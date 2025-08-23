Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pelo Brasileirão

Grêmio e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Ceará soma apenas 2 pontos a mais que o Grêmio no Brasileirão (X/ @SudamericanaBR)

Grêmio x Ceará disputam hoje, sábado (23/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Grêmio x Ceará ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Ceará soma no Brasileirão 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Grêmio acumula um total de 23 pontos, 6 vitórias, 5 emates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Grêmio x Ceará: prováveis escalações

Grêmio: Volpi; Marcos Rocha; Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Alex Santana; Riquelme, Alysson e Cristian Oliveira; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Ceará: Bruno; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego e Richardson; Lourenço, Galeano e Aylon; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA
Grêmio x Ceará
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 21h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasileirão 2025

jogos de hoje

grêmio

Ceará

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pelo Brasileirão

Grêmio e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

23.08.25 20h00

Campeonato Brasileiro Série B

CRB x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Série B

CRB e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

23.08.25 19h30

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

23.08.25 17h30

Campeonato Brasileiro Série B

Goiás x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Série B

Goiás e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

23.08.25 17h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

NA BRONCA

Marcos Braz se revolta contra arbitragem após empate entre Remo e Coxa: 'Covardia'

O executivo remista Braz Ele questionou a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius

23.08.25 19h31

SÉRIE B

Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico

Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada

23.08.25 18h04

O DESAFIO

Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações

O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira

23.08.25 8h00

MAIS ESPORTE

Paraense Michel Pereira sofre nocaute relâmpago e vive pior fase no UFC; assista

Michel Pereira perdeu a luta com apenas 43segundos

23.08.25 19h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda