Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pelo Brasileirão Grêmio e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 23.08.25 20h00 Ceará soma apenas 2 pontos a mais que o Grêmio no Brasileirão (X/ @SudamericanaBR) Grêmio x Ceará disputam hoje, sábado (23/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grêmio x Ceará ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Ceará soma no Brasileirão 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Grêmio acumula um total de 23 pontos, 6 vitórias, 5 emates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Grêmio x Ceará: prováveis escalações Grêmio: Volpi; Marcos Rocha; Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Alex Santana; Riquelme, Alysson e Cristian Oliveira; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes. Ceará: Bruno; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego e Richardson; Lourenço, Galeano e Aylon; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé. FICHA TÉCNICA Grêmio x Ceará Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão 2025 jogos de hoje grêmio Ceará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pelo Brasileirão Grêmio e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Série B CRB e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.08.25 19h30 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Brasileirão Cruzeiro e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Série B Goiás x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Série B Goiás e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.08.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES NA BRONCA Marcos Braz se revolta contra arbitragem após empate entre Remo e Coxa: 'Covardia' O executivo remista Braz Ele questionou a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius 23.08.25 19h31 SÉRIE B Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada 23.08.25 18h04 O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 MAIS ESPORTE Paraense Michel Pereira sofre nocaute relâmpago e vive pior fase no UFC; assista Michel Pereira perdeu a luta com apenas 43segundos 23.08.25 19h48