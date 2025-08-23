Paraense Michel Pereira sofre nocaute relâmpago e vive pior fase no UFC; assista

O paraense Michel Pereira teve mais uma noite amarga no octógono. Neste sábado (23), em Xangai, foi nocauteado por Kyle Daukaus em apenas 43 segundos de luta. O resultado marcou sua terceira derrota consecutiva no UFC e aumentou a pressão sobre o futuro do “Paraense Voador” na organização.

Como foi o combate

A luta mal havia começado quando Daukaus aproveitou uma brecha para conectar um contragolpe preciso que levou o brasileiro ao chão. O americano encerrou rapidamente a disputa com fortes cotoveladas. O revés surpreendeu ainda mais porque Michel vinha de semanas de preparação intensa e havia prometido recuperação após os dois tropeços anteriores.

ASSISTA

Da ascensão à queda

Até o início de 2024, Pereira vivia o auge da carreira no UFC. Eram oito vitórias seguidas, atuações empolgantes e até espaço no ranking dos médios, sendo cotado como possível desafiante ao cinturão. Hoje, a situação é oposta: a sequência negativa e a dificuldade em apresentar resistência dentro do cage colocam em risco sua permanência entre os principais nomes da categoria.

Michel Pereira estápressionado na franquia (Divulgação / UFC)

Crise técnica e mental

As últimas apresentações de Michel revelam falhas preocupantes. Nas três derrotas recentes, mostrou dificuldades em impor seu estilo, pouca defesa e incapacidade de reagir a situações adversas. O nocaute em Xangai intensificou as críticas e levantou dúvidas sobre sua capacidade de recuperação no curto prazo.

Pressão crescente

A sequência de derrotas para Anthony Hernandez, Abus Magomedov e agora Kyle Daukaus representa o momento mais delicado da carreira do brasileiro. Se antes o carisma e a irreverência o destacavam, hoje a cobrança é por consistência técnica e mental. Para seguir no UFC, Michel Pereira precisará se reinventar: ajustar o jogo, retomar a confiança e provar que ainda pode competir entre a elite.