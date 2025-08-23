Paraense Michel Pereira sofre nocaute relâmpago e vive pior fase no UFC; assista Michel Pereira perdeu a luta com apenas 43segundos O Liberal 23.08.25 19h48 Michel Pereira está pressionado no UFC, após a terceira derrota seguida na franquia (Reprodução / "X" - @MMAmelotto) O paraense Michel Pereira teve mais uma noite amarga no octógono. Neste sábado (23), em Xangai, foi nocauteado por Kyle Daukaus em apenas 43 segundos de luta. O resultado marcou sua terceira derrota consecutiva no UFC e aumentou a pressão sobre o futuro do “Paraense Voador” na organização. Como foi o combate A luta mal havia começado quando Daukaus aproveitou uma brecha para conectar um contragolpe preciso que levou o brasileiro ao chão. O americano encerrou rapidamente a disputa com fortes cotoveladas. O revés surpreendeu ainda mais porque Michel vinha de semanas de preparação intensa e havia prometido recuperação após os dois tropeços anteriores. ASSISTA Da ascensão à queda Até o início de 2024, Pereira vivia o auge da carreira no UFC. Eram oito vitórias seguidas, atuações empolgantes e até espaço no ranking dos médios, sendo cotado como possível desafiante ao cinturão. Hoje, a situação é oposta: a sequência negativa e a dificuldade em apresentar resistência dentro do cage colocam em risco sua permanência entre os principais nomes da categoria. Michel Pereira estápressionado na franquia (Divulgação / UFC) Crise técnica e mental As últimas apresentações de Michel revelam falhas preocupantes. Nas três derrotas recentes, mostrou dificuldades em impor seu estilo, pouca defesa e incapacidade de reagir a situações adversas. O nocaute em Xangai intensificou as críticas e levantou dúvidas sobre sua capacidade de recuperação no curto prazo. Pressão crescente A sequência de derrotas para Anthony Hernandez, Abus Magomedov e agora Kyle Daukaus representa o momento mais delicado da carreira do brasileiro. Se antes o carisma e a irreverência o destacavam, hoje a cobrança é por consistência técnica e mental. Para seguir no UFC, Michel Pereira precisará se reinventar: ajustar o jogo, retomar a confiança e provar que ainda pode competir entre a elite. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave michel pereira ufc mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 PRECONCEITO Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração' O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha 23.08.25 10h02 SÉRIE B Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada 23.08.25 18h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 23.08.25 7h00