Cruzeiro x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Brasileirão

Cruzeiro x Internacional disputam hoje, sábado (23/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão e acumula 11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 32 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Internacional ocupa a 12° posição com 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 22 gols marcados e 26 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Cruzeiro x Internacional: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William (Jonathan Jesus), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Christian; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Léo Jardim.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Alan Patrick, Bruno Tabata e Wesley; Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 18h30