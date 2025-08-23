Cruzeiro x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Brasileirão Cruzeiro e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 23.08.25 17h30 O Cruzeiro soma 14 pontos a mais que o Internacional no Brasileirão (X/ @sudamericanabr) Cruzeiro x Internacional disputam hoje, sábado (23/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cruzeiro x Internacional ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão e acumula 11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 32 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Internacional ocupa a 12° posição com 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 22 gols marcados e 26 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Cruzeiro x Internacional: prováveis escalações Cruzeiro: Cássio; William (Jonathan Jesus), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Christian; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Léo Jardim. Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Alan Patrick, Bruno Tabata e Wesley; Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado. FICHA TÉCNICA Cruzeiro x Internacional Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão 2025 Cruzeiro Internacional jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Brasileirão Cruzeiro e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Série B Goiás x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Série B Goiás e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.08.25 17h00 Campeonato Espanhol Levante x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) por La Liga Levante e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 15h30 Copa Intercontinental Sub-20 Flamengo x Barcelona: onde assistir e escalações do jogo pela final da Copa Intercontinental Sub-20 As equipes sub-20 de Flamengo e Barcelona jogam pela Copa Intercontinental hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 PRECONCEITO Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração' O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha 23.08.25 10h02 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 23.08.25 7h00