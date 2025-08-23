CRB x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Série B CRB e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 23.08.25 19h30 CRB soma 4 pontos a mais que o Athletico na Série B (Divulgação/ CRB) CRB x Athletico-PR disputam hoje, sábado (23/08), a 23° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir CRB x Athletico PR ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? CRB acumula na Série B um total de 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 24 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Athletico soma 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 28 gols marcados e 32 gols sofridos. O time não vence há X rodadas do Campeonato Brasileiro Série B. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado CRB x Athletico Paranaense: prováveis escalações CRB: Matheus; Weverton, Henri, Alemão, Matheus Ribeiro; Meritão, Crystopher, Danielzinho; Baggio, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca. Athletico: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias, Esquivel; Riquelme, Patrick, Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann. FICHA TÉCNICA CRB x Athletico (PR) Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b CRB Athletico-PR jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B CRB x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Série B CRB e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.08.25 19h30 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Brasileirão Cruzeiro e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Série B Goiás x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Série B Goiás e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.08.25 17h00 Campeonato Espanhol Levante x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) por La Liga Levante e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 PRECONCEITO Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração' O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha 23.08.25 10h02 SÉRIE B Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada 23.08.25 18h04 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00