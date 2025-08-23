CRB x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Série B

CRB x Athletico-PR disputam hoje, sábado (23/08), a 23° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CRB x Athletico PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

CRB acumula na Série B um total de 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 24 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas.

Já o Athletico soma 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 28 gols marcados e 32 gols sofridos. O time não vence há X rodadas do Campeonato Brasileiro Série B.

CRB x Athletico Paranaense: prováveis escalações

CRB: Matheus; Weverton, Henri, Alemão, Matheus Ribeiro; Meritão, Crystopher, Danielzinho; Baggio, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Athletico: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias, Esquivel; Riquelme, Patrick, Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA

CRB x Athletico (PR)

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 20h30