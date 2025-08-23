Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

CRB x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Série B

CRB e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

CRB soma 4 pontos a mais que o Athletico na Série B (Divulgação/ CRB)

CRB x Athletico-PR disputam hoje, sábado (23/08), a 23° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir CRB x Athletico PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

CRB acumula na Série B um total de 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 24 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas.

Já o Athletico soma 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates,  9 derrotas, 28 gols marcados e 32 gols sofridos. O time não vence há X rodadas do Campeonato Brasileiro Série B.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

CRB x Athletico Paranaense: prováveis escalações

CRB: Matheus; Weverton, Henri, Alemão, Matheus Ribeiro; Meritão, Crystopher, Danielzinho; Baggio, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Athletico: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias, Esquivel; Riquelme, Patrick, Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA
CRB x Athletico (PR)
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 20h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

campeonato brasileiro série b

CRB

Athletico-PR

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro Série B

CRB x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Série B

CRB e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

23.08.25 19h30

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

23.08.25 17h30

Campeonato Brasileiro Série B

Goiás x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Série B

Goiás e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

23.08.25 17h00

Campeonato Espanhol

Levante x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) por La Liga

Levante e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

23.08.25 15h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

O DESAFIO

Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações

O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira

23.08.25 8h00

PRECONCEITO

Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração'

O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha

23.08.25 10h02

SÉRIE B

Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico

Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada

23.08.25 18h04

SÉRIE B

Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo

Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

23.08.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda