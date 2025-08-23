Goiás x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Série B

Goiás x América-MG disputam hoje, sábado (23/08), a 23° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 18h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x América MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet e pela Disney+, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Goiás acumula na Série B 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 28 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o América-MG soma 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 12 derrotas, 23 gols marcados e 31 gols sofridos. O time não vence há 8 rodadas do Campeonato Brasileiro Série B.

VEJA MAIS

Goiás x América (MG): prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lillean Lepo; Juninho, Rafael Gava (Marcão) e Moraes; Jajá, Arthur Caíke e Wellington Rato. Técnico: Vagner Mancini.

América: Cássio; Ricardo Silva, Lucão e Júlio César; Maguinho, Miquéias, Miguelito, Yago Souza e Paulinho; Figueiredo e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

FICHA TÉCNICA

Goiás x América Mineiro

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 18h