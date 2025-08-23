Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações

O Remo volta a campo na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), para um confronto direto com o líder Coritiba, no Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série B. O time azulino briga ponto a ponto pelo G4 e enfrenta uma equipe que está com confiança em alta, com mais de 90% de probabilidade de subir para a elite.

O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, ocupa a quinta posição, com 34 pontos, dois a menos que o Novorizontino, primeiro dentro da zona de acesso. Do outro lado, o Coxa reassumiu a ponta da tabela ao chegar aos 42 pontos, um acima do Goiás.

A hora de António Oliveira chega para o confronto decisivo. Apesar de estar brigando de forma sólida na parte de cima da tabela desde o início do campeonato, o Leão vem de uma série de resultados frustrantes, principalmente dentro do Mangueirão. Nos últimos sete jogos, o Remo venceu apenas dois, o que acabou colocando o técnico português na Berlinda após o empate com o Botafogo-SP na última rodada, no Mangueirão.

Houve fortes rumores sobre a saída de António, incluindo uma reunião da diretoria para avaliar a permanência do treinador, que acavou ficar no clube e receber o apoio dos jogadores durante uma semana. No entanto, um resultado negativo contra o Coxa pode fazer o assunto sobre a saída do treinador se fortalecer novamente.

Como chega o Remo

Na rodada passada, o Leão Azul empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP, no Mangueirão, e perdeu a chance de retornar ao G4. Jogando fora de Belém, porém, o tempo de Antônio Oliveira conseguiu bons resultados: está invicto há quatro jogos como visitante, com duas vitórias e dois empates. A última derrota longe de casa foi ainda em 14 de junho, para o Athletico, pela 12ª rodada.

Para a partida em Curitiba, o treinador enfrentou um desfalque importante. O atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 10 gols, venceu a suspensão pela segunda vez em três rodadas. A tendência é que Janderson assuma a vaga, mas o técnico também pode optar pelo PH Gama para fortalecer o meio-campo.

E o Coritiba

O Coxa vem embalado após vencer o Novorizontino por 2 a 1 fora de casa e está há cinco jogos sem perder, somando duas vitórias e três empates. No Couto Pereira, porém, a sequência não é positiva: já são três partidas sem vitória, incluindo a goleada sofrida por 5 a 2 para o Paysandu, em 19 de julho.

O técnico Mozart terá o retorno do lateral Zeca, que cumpriu suspensão, mas perdeu Iury Castilho, suspenso. O recém-chegado Rodrigo Rodrigues foi relatado e pode estrear.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X REMO

23ª rodada – Série B do Brasileiro

Data e horário: Sábado (23), às 16h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Arbitragem:

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Sávio Xavier Correa (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Prováveis ​​escalações:

Coritiba (técnico: Mozart)

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca (Tiago Cóser), Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Dellatorre. Técnico: Mozart

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Reynaldo, Camutanga e Alan Rodríguez; Caio Vinicius, Jaderson e Janderson (Régis); Nicolás Ferreira, Davó e Marrony. Técnico: António Oliveira