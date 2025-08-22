Contra o Coritiba, Jaderson fala em 'grande jogo' e aposta no Remo de volta ao G4 O meia/atacante diz que o grupo está pronto para o confronto com o líder da competição Luiz Guillherme Ramos 22.08.25 16h00 Jaderson espera um grande jogo na casa do Coxa. (Thiago Gomes / O Liberal) O Clube do Remo tem um confronto decisivo neste sábado pela 23ª rodada da Série B. O time azulino, atualmente em 5º lugar com 34 pontos, enfrenta o líder Coritiba, com 42, no Couto Pereira, em Curitiba. Para voltar ao G4, o Leão precisa vencer e torcer por um tropeço do Novorizontino, quarto colocado com 36, que visita o Criciúma. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com cinco desfalques confirmados, o técnico português António Oliveira tenta reorganizar a equipe em meio à pressão. Sob seu comando, o Remo venceu apenas três de dez jogos, e a torcida cobra uma resposta imediata, vista pelo elenco como natural no futebol. Segundo o meia Jaderson, o grupo fez um bom trabalho em casa e segue pronto para a batalha. “Nós fizemos uma semana muito boa, de muito trabalho e esforço de todo o grupo. Acho que estamos bem preparados para chegar lá e fazer um grande jogo”, disse o atleta, que já foi instruído pela comissão técnica sobre a forma de jogo do adversário. VEJA MAIS Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina Remo x Coritiba-PR terá confronto entre os melhores goleiros da Série B; confira Marcelo Rangel e Pedro Morisco são os principais defensores do campeonato Diego Hernández projeta duelo contra o líder e fala em 'fazer história' no Remo Anunciado no mês de julho, o jogador espera, enfim, estrear com a camisa azulina “O professor já passou tudo para nós, os pontos positivos e também os negativos deles. Foi uma semana muito importante, trabalhamos fortes para buscar um grande resultado e conseguir uma reviravolta”, afirmou. Consciente das dificuldades, o avançado acredita que o Remo tem condições de pontuar fora e voltar à zona de classificação. “O grupo está todo fechado e unido. Nosso pensamento é chegar ao fim do ano e, se Deus quiser, dar o acesso para o Remo. Consciente das dificuldades, o avançado acredita que o Remo tem condições de pontuar fora e voltar à zona de classificação. "O grupo está todo fechado e unido. Nosso pensamento é chegar ao fim do ano e, se Deus quiser, dar o acesso para o Remo. A gente sabe que só depende de nós e que temos mérito para estar entre os quatro melhores", destacou. Antes do embarque, o jogador também deixou uma mensagem ao torcedor azulino. "Quero que o torcedor acredite em nós e em nosso trabalho. Às vezes não é como a gente quer, mas a gente tenta. Que eles estejam conosco em cada jogo, porque no fim do ano, se Deus quiser, vamos dar muita alegria para eles". 