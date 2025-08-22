Contra o Coritiba, Jaderson fala em 'grande jogo' e aposta no Remo de volta ao G4

O Clube do Remo tem um confronto decisivo neste sábado pela 23ª rodada da Série B. O time azulino, atualmente em 5º lugar com 34 pontos, enfrenta o líder Coritiba, com 42, no Couto Pereira, em Curitiba. Para voltar ao G4, o Leão precisa vencer e torcer por um tropeço do Novorizontino, quarto colocado com 36, que visita o Criciúma.

Com cinco desfalques confirmados, o técnico português António Oliveira tenta reorganizar a equipe em meio à pressão. Sob seu comando, o Remo venceu apenas três de dez jogos, e a torcida cobra uma resposta imediata, vista pelo elenco como natural no futebol. Segundo o meia Jaderson, o grupo fez um bom trabalho em casa e segue pronto para a batalha.

“Nós fizemos uma semana muito boa, de muito trabalho e esforço de todo o grupo. Acho que estamos bem preparados para chegar lá e fazer um grande jogo”, disse o atleta, que já foi instruído pela comissão técnica sobre a forma de jogo do adversário.

“O professor já passou tudo para nós, os pontos positivos e também os negativos deles. Foi uma semana muito importante, trabalhamos fortes para buscar um grande resultado e conseguir uma reviravolta”, afirmou. Consciente das dificuldades, o avançado acredita que o Remo tem condições de pontuar fora e voltar à zona de classificação.

“O grupo está todo fechado e unido. Nosso pensamento é chegar ao fim do ano e, se Deus quiser, dar o acesso para o Remo. A gente sabe que só depende de nós e que temos mérito para estar entre os quatro melhores”, destacou. Antes do embarque, o jogador também deixou uma mensagem ao torcedor azulino.

“Quero que o torcedor acredite em nós e em nosso trabalho. Às vezes não é como a gente quer, mas a gente tenta. Que eles estejam conosco em cada jogo, porque no fim do ano, se Deus quiser, vamos dar muita alegria para eles”.