Governo do Pará abrirá 130 novas vagas para o Programa Vida Ativa na Terceira Idade

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), abrirá as inscrições do Programa Vida Ativa na Terceira Idade, para 130 novos alunos, com idade a partir de 50 anos, com aulas gratuitas de ioga, hidroginástica, ginástica dance, ginástica funcional, além de outras atividades que estimulem o bem-estar e qualidade de vida.

A inscrição é presencial, no período de 04 até 07 de fevereiro, na sede da Tuna Luso Brasileira, em Belém e na Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará (Asalp), em Ananindeua. Sendo 100 vagas destina a Tuna e 30 na Asalp. As aulas começam no dia 11 do mesmo mês.

Atualmente programa atende mais de 800 alunos em Belém e Ananindeua, sob a orientação de professores de Educação Física e supervisionadas por técnicos em Gestão de Esporte e Lazer, com duas aulas na semana.

A secretária em exercício da Seel, Ana Paula Alves, ressalta a importância do programa Vida Ativa na Terceira Idade. “É um programa que estimula e visa proporcionar atividades físicas orientadas para pessoas com mais de 50 anos que tenham um desejo de fazer uma atividade física com orientação de profissionais capacitados, e o Governo do Pará, por meio da Seel, preza e valoriza o bem-estar da nossa população para um envelhecimento ativo e saudável”, disse a secretária em exercício.

Inscrições

Para se inscrever os interessados precisam apresentar cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade, uma foto 3×4, comprovante de residência, atestado do cardiologista atualizado (cópia e original) e a carteira de vacinação (caso tenha). As inscrições são feitas apenas presencialmente em Belém e Ananindeua.

As aulas destinadas para a Tuna com inscrições nos turnos da manhã e tarde, são: hidroginástica, ginástica dance e ginástica funcional, na Asalp, são somente pela manhã para: ioga, ginástica dance e ginástica funcional.

A coordenadora de eventos da Seel, Angélica Elmescany, fala da importância do programa. “Hoje contamos com cerca de 800 pessoas idosas e conseguimos abrir mais 130 vagas distribuídas nos polos de Belém e Ananindeua. A Seel, tem a preocupação de manter o projeto, em evolução e desenvolvimento pela sua importância de atividade física para a pessoa idosa, o quanto auxilia na socialização, na independência e autonomia no dia a dia”, disse a coordenadora de eventos da Seel.

Sobre o Vida Ativa

O programa Vida Ativa na Terceira Idade iniciou no ano de 1999, implantado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), com objetivo de atender o público da terceira idade, proporcionando o acesso à atividade física orientadamente, possibilitando com isso qualidade de vida (ainda maior) e o resgate da autoestima da pessoa idosa.

Sabendo que o envelhecimento da população e a vida longa crescem a cada dia, e em consonância com esta realidade o Governo do Estado do Pará através da Seel tem o intuito de proporcionar a melhoria da qualidade de vida deste público, estimulando diversas atividades de caráter esportivo e de lazer, corroborando com a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741).

Serviço:

Matrículas para o programa Vida Ativa na Terceira Idade

Período: 04 (terça) a 07/02 (sexta-feira)

Local: Tuna Luso Brasileira (Av. Almirante Barroso, 4110 - Souza, Belém - PA) e Asalp (Al. São Jorge 293 coqueiro).

Mais informações pelo WhatsApp (91) 985385560